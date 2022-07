A macskák a barátaik nevét is ismerik

A macska, a falkaállat kutyával ellentétben magányos vadállatként (líbiai vadmacska – Felis lybica) kezdte pályafutását, így egészen más szociális információkra is van szüksége, mint a kutyának, mindemellett azonban számtalan olyan dolgot ért, amit a kutyák is. Mivel a saját nevüket a többmacskás háztartásokban élők is tudják, feltételezhető, hogy a velük élő másik macskákét is ismerik. Egy japán kutatócsoport vizsgálta meg, valóban így van-e.

A Scientific Reports folyóiratban közölt tanulmány alapján a kutatók azt mérték fel, hogy a más macskákkal élő macska képes-e az ember által kimondott nevet egy képpel azonosítani. (Ember családtagok esetében ezt már korábbi kísérletekkel bizonyították, vagyis a macska felismeri a képen látható családtagját annak neve szerint.)

Most olyan kísérleteket végeztek, amelyekben a macskának egy kimondott nevet és ezt követően egy képet mutattak, a képen vagy egy ember, vagy egy másik macska volt – részben az ismert névhez társítható két- vagy négylábú családtagok. Kétféle macskacsoport tagjain tesztelték az elképzelést: macskakávézókban élők és többmacskás háztartásokban élők. Az volt a feltételezés a kísérlet előtt, hogy azokban az esetekben, amikor az ismert név elhangzása után az ehhez társított, elvárt arc helyett ismeretlen arcot látnak, tovább fogják nézni, vizsgálni a képernyőt a meglepetés miatt. Másrészt azt is feltételezték, hogy a családban élő macskák esetében erősebb lesz ez a hatás, mint a kávézókban élő macskák esetében.

Összesen 48 macskát teszteltek, ebből 29 élt kávézóban (átlag 14 macskával), a többi 19 családban (átlag 6 macskával), s olyan másik macskákat választottak, amelyeknek könnyen felismerhető külsejük volt, és emellett legalább fél éve együtt éltek a tesztalannyal.

Az eredmények alapján a családban élő macskák jól ismerték a családtagok nevét, míg a kávézókban élő macskák nem! A családban élők esetében nagyobb volt az állatok figyelme akkor, ha hosszabb ideje éltek együtt a családjukkal, társaikkal.

Ez azt jelenti, hogy a macska mindennemű szándékos tanítás nélkül is tudja a vele élő másik macska (macskák) nevét, és a név elhangzását követően az adott állat megjelenésére számított a képernyőn is.

A második kísérletben azt is felmérték a kutatók, hogy családban élő macskák az ember, mint családtag esetében miként reagálnak. Az eredmények hasonlóak voltak a macska-macskatárs vizsgálatéval. Magyarul, a macska nemcsak négylábú, hanem kétlábú családtagjai nevét is jól ismerte, különösen akkor, ha a család nagy volt, s régóta együtt éltek, mivel így gyakrabban hallhatta a macska az egyes emberek nevét.