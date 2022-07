Ősi tengerililiom-fajt találtak

A tengerililiomok (Crinoidea) a tüskésbőrűek közé tartozó állatok, az eddigi kövületeik a triászig mennek vissza. Az a csoportjuk (Comatulida), amelybe a most felfedezett állat is tartozott, mind a mai napig él, s a sekélyebbtől a mélyebb vizekig globálisan megtalálhatóak. Míg az állatok a tengeraljzathoz rögzülten fejlődnek, később a rögzítő „szárukat” elhagyva szabadon mászókká vagy épp úszókká válnak, s ez lehet a titka a hosszú ideje tartó sikerüknek.

A mintegy 145 millió éves kőzetrétegből előkerült tengerililiom maradványai szinte hiánytalanok, s nemcsak ebben kivételesek a tengerililiomok ősmaradványai körében, hanem abban is, hogy az afrikai kontinensről előkerült legrégebbi példányról van szó. A kutatók a Royal Society Open Science folyóiratban mutatták be a felfedezést.

Az állat maradványa Forrás: RSOS

Az állatnak tíz masszív karja volt, s a maradványok jó minősége alapján rengeteg részletre is fény derült arról, hogy voltaképp milyen anatómiájuk is volt ezeknek a lényeknek, e részletek pedig az evolúciójuk menetéről árulkodnak. Emellett igazi különlegesség az is, hogy az állat egyik sérült, tollszerű karvégének regenerációját két helyen is jól fel lehet ismerni, ugyanis a visszanövő tollacska jóval kisebb, mint az eredeti. Ilyen jellegű regenerációt csak sokkal fiatalabb maradványokon találtak eddig, s a modern tengerililiomok esetében számtalan beszámolóból ismert, hogy halak harapdálják meg őket, akkor sérülnek meg a karvégi tollacskáik. A halak nem a tengerililiomra vadásznak, hanem annak a karjai közt menedékre lelő másik halakra, így ezek járulékos sérülések. Azonban az ősi állaton felfedezett sérülés azt sejteti, hogy talán már ekkor jelentős evolúciós szerepe volt az állatok életében a ragadozók jelenlétének.

A regenerálódó tollacska kisebb méretben nőtt vissza, mint az eredeti, így könnyű volt felismerni, hogy egy sérülésből gyógyult fel a 145 millió éve élt állat. Forrás: RSOS

Ezen példány megtalálásával egy időben egy másik kőzettömböt is találtak, amely teli volt töredékesebb tengerililiom-maradványokkal, ezekről majd egy külön tanulmányban számolnak be a kutatók.

Az Ausichicrinites zelenskyyi nevet kapott ősállatot Lengyelországban és Németországban vizsgálták meg, ám a maradványokat az etióp Adamai Tudományos és Műszaki Egyetem geológiai karán őrzik.