Virág és darázs örökre együtt egy borostyánban

Az Oregoni Állami Egyetem világhírű rovarász szakembere, George Poinar, Jr. (az ő elképzelése alapján született a Jurassic Park regény és film alapötlete) a borostyánok világát úgy ismeri, mint a tenyerét, és számtalan felfedezés köthető hozzá. A legújabb, általa jegyzett munka egy olyan dominikai borostyánt mutat be, amelyikben 30 millió éve együtt alussza örök álmát egy kis darázs és egy virág. A világ leginkább tiszta és áttetsző gyantájában megkövült kettőst Poinar valódi műalkotásnak nevezte.

A Historical Biology szakfolyóiratban bemutatott virág a kutyatejfélék (Euphorbiaceae) közé tartozó faj volt, a Plukenetia minima nevet kapta, a mellette látható kis darázs pedig a Hambletonia dominicana fajba tartozott. Ez utóbbiról még 2020-ban publikálta a fajt újként bemutató tanulmányát Poinar.

Egy Latin-Amerikában ma elterjedt Plukenetia volubilis nevű növény magtokja a borostyánban találthoz hasonló formájú. Forrás: inaturalist

A kutyatejfélék világszerte elterjedtek, és csak a trópusi Amerika területén mintegy 1800 fajuk él, közéjük tartoznak olyan közismert növények, mint a mikulásvirág, a ricinus vagy épp a gumifa. Sokuk termel valamiféle tejnedvet (innen a nevük is), ezek némelyike hasznosítható is. „Azonban e növények megkövült virágai igen ritkák. Eddig csupán egyetlen példányt találtam Tennessee államban egy üledékrétegben” – mondta Poinar. A kis méretű nőivarú virág a Plukenetia nemzetségbe tartozó növényé volt, és nem is a kis mérete a legérdekesebb tulajdonsága, hanem a hosszú szára, amelynek a végén négy különálló kis tok látható. A tok gyakorlatilag a növény fejlődő magvait tartalmazó elnyílt virág, és az egyik tokban egy növényevő rovar, feltehetően egy gubacsszúnyog (Cecidomyiidae) növekvő lárvája is rejtőzködik!

A nyíl jelöli azt a magtokot, amelyben valószínűleg egy gubacsszúnyog lárvája fejlődött. Forrás: Historical Biology

„Sok esetben az egyszerre megkövült élőlények véletlenül kerülnek egymás közelébe” – magyarázta Poinar – „azonban úgy érzem, most a darazsat vonzotta a virág, akár azért, hogy nektárt fogyasszon, akár azért, hogy petéjét lerakja a lárvát tartalmazó magtokba.”

A kutató szerint a különös szépségű borostyánt akár a 20. századi Art Nouveau művészei irányzathoz is lehetne kötni, az arra jellemző kecsesség és hosszú vonalai okán. Mindeközben a táncoló testtartásban megkövült darázs, Poinar szerint az Art Deco irányzatát képviseli, amely az éles szögek és az alakzatok dekoratív voltát hangsúlyozza.