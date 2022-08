Vízalatti drónok végezhetik a karbantartást

Nagy-Britanniának igen ambiciózus tervei vannak a szélenergia hasznosítására és ezáltal a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére. Mintegy 10-15 éven belül több száz tengeri szélerőműpark húzódik majd a brit partok mentén, több ezer turbinát működtetve – mondta el Yvan Petillot, a Heriot-Watt Egyetem robotika professzora az AFP-nek, a hírt az MTI tette közzé.

A kifejlesztés alatt levő technológia célja, hogy a partról is „ellenőrizhetik és karbantarthatják ezeket a szélerőműparkokat, anélkül, hogy bárkit is veszélybe sodornának” – tette hozzá a professzor.

Májusban az egyik drónnak már sikerült önállóan elvégeznie egy tengeri szélerőműpark ellenőrzését. A szerkezetek képesek a szélerőműpark víz alatti részeinek 3D feltérképezésére, sőt arra is, hogy elvégezzen olyan kisebb karbantartásokat, javításokat, amelyeket amúgy búvároknak kellene végezniük veszélyes és költséges műveletek során.