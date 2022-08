A legkorábban még a magvait fogyaszthatták a dinnyének

Az édes, piros húsú görögdinnye őse a mai Szudán területén őshonos kordofán dinnye, amelyet ma is termesztenek pirítva-sózva fogyasztott magvaiért, e növény húsa fehéres, keserű, ehetetlen. Azonban, amint egy újonnan közzé tett kutatási eredményből kiderült, a magvaiért már az édes gyümölcshúsú változatok kinemesítése előtt is fogyasztották. Azt ma már tudjuk, hogy legalább 4360 éve eszik az édes, piros húsú nemes dinnyét is, azonban dinnyemagokat már ennél korábbi régészeti leletekben is találtak.

A Molecular Biology and Evolution szakfolyóiratban nemrégiben közzé tett tanulmány szerint, amelyet a Washington Egyetem (St. Louis) híroldala ismertetett, e korábbi dinnyéket még azért termesztették, hogy a tápanyagban dús magokat megegyék, ahogy ma a tökmagot esszük. A magvakra a mai Líbia területén, a Szaharában bukkantak rá egy sziklamenedék, az Uan Muhuggiag régészeti feltárása során – ne feledjük, a Szaharában valamikor ekkortájt ért véget az évezredeken át tartó nedves periódus.

Susanne Renner, a kutatás egyik résztvevője elmondta, hogy a dinnyefélék (Citrullus nemzetség) magvai gyakorlatilag megkülönböztethetetlenek, ezért ránézésre azt sem lehet megmondani, hogy egy adott mag az édes húsú, vagy az ehetetlen húsú típusé volt-e. Most azonban sikerült genetikai vizsgálatokkal megállapítani, hogy ezek a líbiai magvak a keserű, vad típushoz tartoztak. Ez azt jelenti, hogy az ősi líbiaiak a dinnyét a magvaiért fogyasztották, ahogy ma is eszik ezt a régió lakói. Ezt alátámasztja az is, hogy a magvakon a harapás nyomait is fel lehetett fedezni.

A lelet jelentősége abban rejlik, hogy Líbiát sosem tartották számon a dinnye lehetséges háziasítási helyszíneként. A kutatók összehasonlították a különféle dinnyefajok genomját és a régészeti leletekben talált dinnyemagvakét is, és ezekből arra jutottak, hogy a legrégebbi leletekben az egusi nevű görögdinnyerokon (Citrullus mucosospermus) magvai voltak. E vadon is élő dinnyefaj mai elterjedése Nyugat-Afrikára korlátozódik, ahol igen népszerű, sokféle ételhez használják a magjának őrleményét, lisztszerűen, sűrítőanyagként, vagy eszik a magvakat önmagukban is.

A felfedezés most arra világított rá, hogy a dinnye magjait még a húsáért háziasított édes görögdinnye megjelenése előtt is fogyasztották, ami nem is csoda, hisz ez nem keserű, és fehérjékben, olajban gazdag, tápláló. Az édes és a magvakat adó dinnyeféléket egymástól függetlenül „fedezhette fel” az ember. Az nem teljesen világos, hogy a 6000 éves magvakat nyújtó dinnye vadon nőtt (ennek van nagyobb esélye), vagy esetleg már termesztették az Uan Muhuggiag lelőhelyen egykor lakó újkőkori emberek.