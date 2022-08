A felmelegedés a tejtermelésre is hatással van

Az talán sokakban meg se fordul, hogy a hőség nemcsak minket, hanem a gazdasági haszonállatainkat is megviseli – a teheneket például olyannyira, hogy 30-70 százalékkal csökken a tejtermelésük. Csak az USA-ban mintegy 1,5 milliárd dollárnyi a tehenek hőstressze miatti gazdasági kár.

A Cornell Egyetem kutatói olasz kollégáikkal karöltve kerestek megoldást a felismert problémára, és a Journal of Dairy Science szakfolyóiratban mutatták be azt.

A klímaváltozással a teheneket érő hőstressz is növekszik, a kutatók azonban olyan táplálékkiegészítő anyagot találtak, amellyel csökkenteni lehet ennek hatását. Ehhez először is ki kellett deríteni azt, mi okozza a hőstressz hatására bekövetkező tejtermelés-csökkenést: a tehenek bélfalainak szivárgása. Az áteresztő bél szindrómát az ember esetében is okozhatják különféle stressztényezők, a melegben eleve kevesebbet evő teheneknél emiatt viszont olyan tápanyaghiány lép fel, amely a tejtermelést csökkenti, a rendelkezésre álló glükózt az állat kénytelen a saját élettevékenységeihez felhasználni, így nem jut elegendő a tej szintéziséhez. Az áteresztő bélből a tápanyaggal baktériumok is jutnak a szervezetbe, ez a folyamat pedig az immunrendszer aktiválásán keresztül többlet energiát vesz fel. A vizsgálatok szerint elég volt 3 nap hőség ahhoz, hogy a tehenek már szenvedjenek ettől az elváltozástól.

A kutatók azonban, szerves savak és egyes növényi illóolaj-összetevőkkel javítani tudnak ezen a helyzeten, és mintegy 3 kg tej termelését képesek így visszaállítani naponta, emellett a tehenek végtermékeinek nitrogéntartalma is csökkent – ezzel a környezetterhelésük is.

A kutatók megjegyezték, eddig meglehetősen keveset foglalkoztak a tehenek bélproblémájának étrendi megoldásával, de további kutatásokkal talán ennél is egyszerűbb megoldást találhatnak a felmelegedéssel növekvő problémára. Elképzelhető, hogy elég lesz azt megváltoztatni, hogy pontosan mivel táplálkozzanak a tehenek.