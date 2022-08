A csomagszállító drónok előnye

Számos cég kísérletezik olyan automata csomagszállító eszközökkel, amelyek a kis méretű csomagok kézbesítésében a nem is oly távoli jövőben elterjedtté válhatnak. E várható változások miatt szükség volt arra, hogy egy energiafelhasználási, üvegházgáz-kibocsátási felmérésre sort kerítsenek, egy ilyen számításra vállalkozott egy amerikai kutatócsoport, és a Patterns folyóiratban megjelent tanulmányuk részletezte eredményeiket.

A csomagszállítás, házhoz szállítás teljes képe persze meglehetősen összetett s távolról sem csupán az utolsó depó és a kézbesítési cím közti kilométerekről van szó, most azonban kimondottan ezt, a gyors átalakuláson áteső részt vizsgálták. A kis méretű drónok által szállítható, fél kilós csomagokat mérték fel. Ezek az eszközök másodpercenként 4-12 métert tehetnek meg, s a tesztutak során az eszközök akkumulátorának töltöttségi állapota alapján számolták ki a szakemberek a felhasznált energiát. Az energia többféle eredetű lehet persze, hisz előállíthatják megújuló módon vagy akár szénerőművekkel is, így ezt is hozzá kellett kalkulálni az elvégzett számításokhoz. Végül már csak az maradt, hogy az így kapott adatokat összevessék az egyéb kézbesítési módozatok (biciklis futártól dízel teherautóig) hasonló adataival.

Az ábra bal felén az energiafelhasználás, jobb felén az üvegházgáz-kibocsátás mértéke szerepel a különböző kézbesítési módok esetére. Forrás: Patterns

A számítások alapján ez a szállítási szakasz 84 százalékkal kevesebb üvegházgázt produkált, ha drónnal vitték a címre a csomagot, a dízel teherautóhoz képest, és 94 százalékkal kevesebb energiát igényelt. Az egy (fél kilós) csomagra jutó szén-dioxid-kibocsátás 70 gramm volt, a drónos kézbesítésre számolva, egy fiktív, 4 km hosszúságú (oda-vissza) úton.

A szénterhelés nagyban függött attól, hogy a drón akkumulátorának feltöltéséhez milyen eredetű elektromos áramot használtak, a fenti adatok a megújuló energiaforrások esetére vonatkozik. Ahol az ilyen energia hozzáférhető, mindenképp érdemes drónokra váltani a kis méretű csomagok kézbesítésekor. Ezeket az adatokat azonban a csomagszállító céllal készülő új drónok tervezésében is érdemes figyelembe venni.

A számítások szerint a legkisebb lábnyoma az elektromos teherbiciklis kézbesítésnek volt, ezt követte a drónos, majd az elektromos kisteherautós.

Alapvetően felmerül az emberben, hogy a jóval életszerűbb, nagyobb méretű csomagok esetén mi lehet a helyzet? Ezekhez nagyobb drónra is van szükség (használnak ma is 4 kilós kapacitású csomagszállító drónokat már a világban), amelyek nyilván több energiát fogyasztanak, így feltehetően kisebb lesz a különbség is a drónos és a hagyományos, teherautós kézbesítés közt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem érdemes lefaragni minden lehetséges ponton az energiafelhasználást, vagy az üvegházgáz-kibocsátást.