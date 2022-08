Újabb kisbolygó holdját fedezték fel

A Lucy nevű űrszondát 2021 októberében indították útnak 12 éves küldetésére, amelynek során a fő kisbolygóövben lévő, és a Jupiter trójai kisbolygói közül is elrepül néhány közelében. A látogatásai célpontjai közt szerepel a (15094) Polymele nevű apró aszteroida is, amely mindössze 27 kilométer átmérőjű, ám, amint az egy márciusi napon kiderült, saját kísérővel, vagy, az egyszerűség kedvéért holddal is rendelkezik. A kísérőt 5 kilométeres átmérőjűnek vélik a felfedezők, és egyelőre nincs hivatalos neve.

A Polymele (balra, barna színben) és a holdja (jobbra, kékkel) – fantáziarajz Forrás: NASA’s Goddard Space Flight Center

A felfedezést az tette lehetővé, hogy márciusban egy csillagot elfedett a kisbolygó a Földről nézve, az eseményt 26 csoport is megfigyelte, ezen adatok segítségével sokat lehetett ugyanis pontosítani a kisbolygóról meglévő ismereteinken. Amint a kisbolygó átvonult a távoli csillag előtt, annak fénye egy pillanatra elhalványult, ám a megfigyelések során 2 csoportnak is sikerült a kisbolygótól kb. 200 kilométerre lévő másik égitestet is megpillantania. Az adatok kiértékelése alapján derült ki, hogy a másik égitest a Polymele kísérője lehet, és kb. 5 km átmérőjű. A felfedezéshez annyit érdemes hozzátenni, hogy az égitestek 770 millió kilométerre voltak a Földtől, amikor megfigyelték őket. Ez nagyjából olyan, mintha New York egyik felhőkarcolójából meglátnánk egy pénzérmét a járdán, csak épp Los Angelesben.

Az Eurybates és annak aprócska holdja, animáción Forrás: NASA

A Lucy egy másik célpontjáról, a (3548) Eurybates nevű kisbolygóról már korábban, 2020-ban kiderült, hogy van egy apró kísérője, így a mostani felfedezéssel együtt már két „holddal” rendelkező trójai kisbolygóval is randevúzik majd az űrszonda.

Fantáziarajz a Lucy űrszondáról két kisbolygó társaságában. Forrás: NASA

A Lucy útja kapcsán arról is érkezett hír, hogy az egyik napelemtábláját nem sikerült 100 százalékosan kinyitni, ám az irányító csapat hónapokig tartó földi kísérletek után egy több lépésből álló művelet során annyit tudott javítani a helyzeten, hogy már majdnem teljes, a 360 fokból 353-357 közti nyitottságú az érintett napelemtábla. A számítások alapján ezzel már végig tudja járni az előirányzott útvonalat és munkafázisokat a szonda.