Új eljárást fejlesztettek a TTK kutatóinak közreműködésével a rákdiagnosztika felgyorsítására és a különböző rákos sejttípusok beazonosítására (X)

Mivel Magyarországon évente több mint 32 ezren halnak meg rákban – a férfiak esetében minden harmadik, a nőknél minden negyedik halálesetért különféle tumorok felelnek –, kiemelt jelentőségűek a rákdiagnosztikai fejlesztések. A konzorcium célja a rosszindulatú daganatos betegségek diagnózisához szükséges részletes szövettani vizsgálatok várakozási idejének lerövidítése volt, melynek érdekében a kutatók új antitest-jelöléses eljárást dolgoztak ki. A TTK Gyógyszerkémiai Kutatócsoportjának munkatársai szintetikus szerves kémiai eljárással új fluoreszcens festékcsaládokat állítottak elő, amelyek a kereskedelmi forgalomban eddig elérhető festékekkel, illetve a Femtonics Kft. által előállított fluorofórokkal együtt alkalmazva több hullámhosszon, akár többféle ráktípus párhuzamos azonosítására is alkalmasak lehetnek.

Az onkológiai diagnosztikában rendkívül fontos az egészséges és a beteg sejtek közötti különbségtétel, ami antitestek specifikus módon történő alkalmazásával lehetséges. A Gyógyszerkémiai Kutatócsoport a Semmelweis Egyetemmel folytatott szakmai egyeztetést követően kiválasztott három, az onkológiai diagnosztikában alkalmazott antitestet és egy új jelölési eljárást fejlesztett ki, ennek segítségével az antitestek homogén módon szabályozott mennyiségű festékmolekulával szerelhetők fel.

Az antitestek és a festékek összekapcsolását követően rendelkezésre áll egy diagnosztikai antitestfesték-konjugátumokból álló gyűjtemény. Ezek a konjugátumok lehetővé teszik különféle – jelen esetben a mellrákban kialakuló – antigének specifikus észlelését. A konjugátumokat a gyógyszerkémiai kutatók az Integratív Idegtudományi Kutatócsoport munkatársaival közösen jellemezték, és sejttenyészeteken, illetve szövetmintákon alkalmazott in vitro és ex vivo mikroszkópos módszerekkel sikeresen kimutatták, hogy alkalmazásukkal többféle rákos sejttípus azonosítása, illetve akár különböző színű festékekkel való jelölésük is lehetővé válik.

Rákos sejtek azonosítása. A piros festékkel jelölt antitestek jól látható körvonalat rajzolnak a rákos sejtek köré. Forrás: TTK Gyógyszerkémiai Kutatócsoport

Az újonnan kifejlesztett módszer jelentős eredmény a rákdiagnosztika és -terápia jövőjére nézve. A technika segíthet például a műtéti beavatkozások során megállapítani, hogy mely sejtek eltávolítása szükséges az egészséges sejtek károsítása nélkül. Emellett antitestkoktélok alkalmazásával lehetővé válhat a különféle rákos sejttípusok közötti különbségtétel is.

A kutatás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések (VKE) programján belül, a mintegy 1,3 milliárd forintos támogatást nyert „Rosszindulatú daganatos betegségek műtét közbeni molekuláris patológiai diagnosztikája mesterséges intelligenciával támogatott lézermikroszkóp segítségével” nevű projekt keretében valósult meg.