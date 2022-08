Megoldódhatott az ausztrál nyúlrejtély

Az üregi nyúl, ez a kedves, bájos, gömbölyded, ártatlannak tűnő állatka eredetileg kizárólag az Ibériai-félszigeten és Franciaország déli részén volt csupán honos, majd a rómaiak idejétől a középkorig terjedő háziasítás során terjedt el Európa többi részén (ekkor jutott hozzánk is el). A 18. századtól Ausztráliába is számtalan alkalommal szállítottak nyulakat, legalább 90 ilyen esetről tudunk, ám mégis csak 1859-ben, egy 24 egyedből álló új szállítmánnyal szabadult el a nyúlpokol. A rá következő 5 évtizedben évenként 100 kilométert megtéve a nyulak elterjedtek Ausztráliában, inváziójukkal a teljes kontinensen tanyát vertek. Ez volt a valaha tapasztalt leggyorsabb állati invázió.

Ausztráliát az 1859-ben érkező szállítmány utódai özönlötték el. Forrás: University of Cambridge

Bár a folyamatot, annak rendkívüli természetkárosító hatása miatt, rengetegen kutatták, máig nem volt világos, miért volt más az 1859-es szállítmány, mint az azt megelőzők? A Cambridge-i Egyetem mutatta be azt az új, a PNAS-ben közzé tett kutatási eredményt, amelyben megtalálhatták a választ.

Genetikai vizsgálatok és történelmi adatok alapján a következő kérdéseket kellett megválaszolni:

– honnan is eredtek Ausztrália inváziós nyulai?

– egyetlen vagy több nyúlszállítmány okozta-e az inváziót?

– miként terjedhettek el az egész kontinensen?

– van-e genetikai oka a sikerüknek?

A kutatók a kontinens számtalan pontjáról befogott 187 nyúl génállományát vizsgálták meg, ezt összevetették a lehetséges forráspopulációk (francia és brit nyulak), valamint tasman és új-zélandi nyulak génjeivel is. Egyetlen forrásra tudták visszavezetni az ausztrál nyúlinváziót ezek alapján.

Thomas Austin – a nyúlinváziót az ő, 1859-ben érkezett, nyulaira lehet visszavezetni. Forrás: University of Cambridge

Az inváziót Thomas Austin birtokához kötik, ő 1859 karácsonyán vette át azt a nyúlszállítmányt, amelyet a testvére indított útnak Angliából, saját Somerset megyei birtokáról. A kutatóknak most sikerült visszakövetni az ausztrál nyulakat eddig az angol populációig, ahol Austin családja az eredeti állatokat befogta. A vizsgálatok egyértelmű adattal szolgáltak: ez az egyetlen nyúlszállítmány volt az, amelyből azután a kontinenset letaroló sereg kialakult. Austin maga, néhány évvel később, már 20 ezer nyúl kilövéséről számol be, s birtokán Alfred herceg (Viktória királynő egyik fia) is vadászott ausztrál látogatása során. Az ausztrál nyulak génjeiről kiderült a vizsgálatok során, hogy sokban hasonlítottak a Somerset-megyében élő vadnyulakéhoz.

Ahogy a nyulak terjedtek, egyre távolodva Austin birtokától, megváltozott a populáció genetikai összetétele, lecsökkent a genetikai sokféleségük, ám olyan ritka génváltozatok terjedtek el, amelyek a gyorsan gyarapodó népességekre jellemzőek. Számtalan intézkedés (kerítések, myxoma-vírus, stb.) ellenére a nyúl mind a mai napig a legsúlyosabb hatású inváziós faj Ausztráliában. Bár korábban a szakemberek amellett érveltek, hogy számos tényezőtől függ, mennyire képes invázióssá válni egy faj, most kiderült, hogy mindenek felett a kezdő csoport genetikai összetétele számít.

A nyulakat hiába vadászták tömegével, a probléma egyre csak nőtt és nőtt. Mondhatni: szaporodtak, mint a nyulak. Forrás: University of Cambridge

Az 1859 előtti nyúlszállítmányokról gyakran megjegyezték, hogy mindenféle színűek voltak, különös lógó füleket viseltek és igen szelídnek is találták őket – ezek arról vallanak, hogy e nyulak háziasított állatok lehettek. Azonban az Austin-féle szállítmányban vadon befogott üregi nyulak voltak, legalább a 24 állat egy része az lehetett. Bár számos olyan változás van a háziasított állatokban, amely megakadályozhatta az inváziós fajjá válást, feltehetően néhány gén hiánya felelt ezért: azoké a géneké, amelyek a száraz ausztrál klímához alkalmazkodást jelentették. Az ausztrál nyulak végül testalkatuk megváltoztatásával alkalmazkodtak a félsivatagi helyzetben a testhőmérséklet szabályozásához. Lehet, hogy Austin vad üregi nyulai hordozták magukban azt a génváltozatot, amely ezt lehetővé tette?

Joel Alves és Francis Jiggins kutatók, az előttük látható kissé viseltes nyúl a Cambridge-i Egyetemi Múzeum preparátuma. Forrás: University of Cambridge

Az is kiderült, hogy Austin angol testvérének nagy nehézségek árán sikerült csak befognia a vadonban a nyulakat, és még így is ki kellett egészítenie háziasított nyulakkal a 13 egyedből álló csapatát. A genetikai elemzésekből világossá vált, hogy ez a családi történet igaz, mind a vad, mind a háziasított nyulak genetikai nyomaira rábukkantak. A nyúlszállítmány útja (80 nap) során valószínűleg egymással keveredve szaporodhattak is az állatok, ez magyarázza, miért is érkezett több (24) nyúl Austin birtokára, mint amennyit a testvére elküldött. A történet ezen epizódja kulcsfontosságú lehet az invázió megértése szempontjából!

A vadnyulak génjei lehettek azok, amelyek minden idők legnagyobb és legsúlyosabb állati invázióját lehetővé tették. „Ez álljon példaként előttünk: akár csak egyetlen ember, vagy néhány fő cselekedetei is pusztító környezetkárosítást eredményezhetnek” – tette hozzá a kutatást vezető Joel Alves. Akár Ausztrália, akár később Tasmania és Új-Zéland nyulai esetére is igaz, hogy olyan génvariánsokra volt szükség az inváziós fajjá váláshoz, amely lehetővé tette, hogy a vadon körülményeihez alkalmazkodjanak az állatok.