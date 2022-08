Növénytermesztés marsi talajban

Forrás: PLOS One

A marsi talajok esetében a legnagyobb kihívást nem csak a biológiailag hozzáférhető tápanyagok hiánya jelenti, hanem a talajban lévő sók (szulfátok, perklorátok) is, így e két problémát le kell küzdeni, ha valamilyen növényt akarunk termelni az odautazó űrhajósoknak. Olyan növénytermesztési rendszert kell kialakítani, amely nemcsak élelmet biztosíthat, hanem másodlagos hatásaival például oxigént termel, javítja a talajt, illetve tisztítja a szennyvizet.

Egy amerikai kutatócsoport marstalaj-analógban, vagyis bazaltőrleményben igyekezett a helyi körülményeket utánozni, majd ezeket növénytermesztésre fogni, a fejleményeket a PLOS One folyóiratban ismertették.

A kutatók a megfelelően előkészített bazaltporhoz műtrágyákat adtak, majd ebben tiszta vízzel, illetve sómentesítő baktériummal (Synechococcus) kezelt, valamint a baktériumkezelés mellett mechanikailag is átszűrt vízzel locsolva próbálkoztak meg a növénytermesztéssel. A talajok egy részét még lucerna őrleményéből készült zöldtrágyával is átitatták. A kísérletek végén megmérték mindegyik kezelés során fejlődött növények tömegét.

Kiderült, hogy a lucerna kiváló „zöldtrágya” a marstalaj-analógban, amelyet, miután hozzákevertek az előkészített talajhoz, megnövelte a többi növény hozamát – miközben ő maga nem igényelt plusz talajkezelést. Ez azt jelenti, hogy először lucernával kell majd kezdeni, s a lucerna felhasználásával termékenyebbé tett talajon már érdemes más növényekkel is próbálkozni. A répa mennyisége például több mint háromszorosára nőtt, miután megkapta a talaj a lucerna-zöldtrágya adagját.

A víz kapcsán is értékes gyakorlati információkat sikerült gyűjteni. Míg a pusztán a sómentesítő baktériummal kezelt vízben nem túl jól fejlődtek a növények, addig ha ezt a vizet még mechanikailag is átszűrték (átfolyatták bazalton), akkor már a sima édesvízzel közel azonos volt a hatása a növekedésre. Egy dolgot nem csináltak most: perklorátokkal szennyezett talajon nem termeltek növényt, mivel egyelőre nincs arra vonatkozó elképzelés, hogy ezeket a vegyületeket miként lehetne eltüntetni a talajból, de a következő kísérleteket majd e kérdésnek szentelik a kutatók.

A most próbált növények közös tulajdonsága, hogy viszonylag igénytelenek, gyors növekedésűek, kevés vizet igényelnek, így ideálisak lehetnek egy űrhajós táplálkozására.