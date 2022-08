Külön idegsejtek látják az ételeket

A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) szakemberei egy 10 ezer fotó látványára adott agyi reakciókból álló adatbázist vizsgáltak át, amelyből kiderült, hogy a látókéreg egy külön régiója reagált az ételek képeire.

Az emberi arc felismeréséért felelős külön agyi régiót már több mint két évtizede felfedezték, később kiderült, hogy ehhez hasonlóan külön agyterület „látja” a helyek, testek vagy szavak képeit, s ezek legtöbbjét célzott kereséssel találták meg. Azonban az, hogy mit keresünk, lekorlátozza azt is, hogy mire találhatunk rá. „Lehetnek olyan dolgok, amelyek keresése eszünkbe se jut” – mondta Nancy Kanwisher professzor, agykutató, aki az arcfelismerés helyét (fusiform arcterület, FFA) annak idején megtalálta, s aki a mostani, a Current Biology folyóiratban publikált kutatásban is részt vett.

A kutatók most egy átfogó vizsgálat részeként bukkantak az érintett speciális agyterületre. A vizuális jelfeldolgozás agyi útvonalainak egyikét általánosságban vizsgálták, s emiatt kerítettek sort a képnézegetés során született funkcionális MRI (fMRI) felvételek vizsgálatára. „Arra voltunk kíváncsiak, hogy amikor előzetes elmélet nélkül szűrjük az eredményeket, miféle különálló dolgok bukkannak elő, illetve, hogy a korábbi felfedezések eredményeit igazolják-e ezek az adatok. A második kérdésünk az volt, hogy vajon találunk-e valami újféle területet, amelyre eddig nem is gondoltunk, vagy amelyre épp a korábbi vizsgálatok rossz felbontása miatt nem derült fény” – magyarázta Meenakshi Khosla, a kutatás vezetője.

A kutatók egy matematikai elemzési módszer segítségével vizsgálták át az adatokat, amelyeket a fMRI mérésekből kaptak, hasonló módszert már sikeresen használtak korábban a hallás agykérgi vizsgálatában. Az elemzés beigazolta a korábban már felfedezett speciális régiók létezését, vagyis úgy tűnik, jó ez a vizsgálati megközelítés.

Azonban találtak egy eddig ismeretlen, az ételek képeire reagáló idegsejt-csoportot, amely azonban helyét tekintve más dolgokért felelős idegsejt-csoportokkal átfedésben volt, ez lehet az oka annak, hogy eddig nem találtak rá.

Még olyan apró eltérésekre is fény derült, mint az, hogy egyes alanyok agya erősebben reagált a feldolgozott élelmiszerek képére, pl. pizzáéra, mint egy almáéra. A kutatók a jövőben azt is szeretnék megvizsgálni, hogy van-e különbség a kedvelt és a nem kedvelt, vagy épp az ismeretlen ételek látványának agyi feldolgozásában. Az is érdekes kérdés, hogy miként alakul ki ez az agyterület gyerekkorban, vagy éppenséggel van-e hasonló, étel-specifikus vizuális agyterületük az állatoknak.