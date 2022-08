Sövények védhetik a gyerekek egészségét

Nem túl meglepő következtetésre jutott egy angol kutatócsoport, amikor azt mérte fel, milyen hatása van az iskolai udvarok köré telepített egyes növényeknek: javult a levegő minősége. Azonban azt is pontosítani tudták, hogy mennyivel, és milyen növények az optimálisak e célra.

A Lancasteri Egyetem kutatója, Barbara Maher vezette azt a kutatócsoportot, amely a Scientific Reports folyóiratban számolt be a légszennyezés és növényzet kapcsolatának vizsgálatáról. A légszennyező anyagok és különösen a szállópor egészségre gyakorolt hatását ma már nem kell bemutatni, s talán az sem igényel külön magyarázatot, hogy a gyerekekre ez miért is hat még negatívabban. Azonban e hatásoknak egy részét elkerülhetik azok az egyébként forgalmas utak közelében lévő iskolák, ahol az udvart ember magasságig sövények védik. A kutatók 2019 nyarán, a nyári szünet alatt (vagyis a gyerekek bevonása nélkül) végeztek méréseket 3 manchesteri iskola udvarán; az egyiket borostyánnal befuttatott kerítéssel védték, egy másikat tujákkal vettek körbe, a harmadik vegyes boróka, tuja és nyírfa védelmet kapott, a negyedik pedig kontrollként védelem nélkül állt. A növényeket dézsás, mozgatható formában helyezték el az iskoláknál. A növényzet kétféle módon képes javítani a levegő minőségén: az általa védett területen fizikailag megköti a port (a levelein), illetve azzal, hogy befolyásolja a légjárást, eltereli a védett régiótól azt. A kutatók most a felállított sövények út felőli és védett oldalán mértek egyidejűleg.

A borostyán sok szálló port megfogott, ám itt nőtt a korom mennyisége, a keverék növényzettel körbevett alacsonyabb védelmet élvezett, a legjobb hatása a tujának volt. Ehhez az óriás tuja (Thuja plicata) nevű fajt használták a kutatók, ez a korom 49 százalékát és a szállópor 46 százalékát kötötte meg. A konkrét eredmények mellett az is kiderült, hogy a sövények, holott csak fejmagasságig értek, azt is megelőzték, hogy a nagyobb forgalmú időszakokban kiugró légszennyezettség uralkodjon az iskolaudvarokon.

A tuja előnyét a kutatók szerint az apró, sűrű, elágazó lombozata adta, ami ráadásul örökzöldként télen is képes védelmet nyújtani. A növényekről az eső egész egyszerűen a talajba mossa a porszemcséket, így a levelek „újrahasznosíthatóak” is egyúttal. A borostyán a fényes levelei miatt volt kevésbé sikeres szűrő.

Természetesen nemcsak a gyermekintézményeket lehet hasonló sövényekkel védeni a forgalom okozta légszennyezettségtől, hanem bármilyen terültet.