Biztonságosabb gyalogátkelők – mobilfüggőknek

Az autóvezetés közbeni telefonálás ugyan tiltott, de még ennek a betartatása is nehéz, nemhogy a gyalogosok hasonló tevékenységéé. Mivel ehhez halálos balesetek köthetőek, ráadásul emelkedő számban, valamit tenni kell a megelőzés érdekében. 2022-ben is 4 ember halt meg azért Hong Kongban, mert nem vette figyelembe a gyalogátkelő piros jelzését.

A gyalogátkelőnél az ember feje felett elhelyezett piros LED világítás a meglévő jelzőlámpák kiegészítője. Forrás: Hong Kong Transport Department

A hong kongi közlekedési hatóság különös kísérletet kezdett: a gyalogátkelőknél extra világítással igyekeznek megóvni a járás közben is a mobiltelefonjukat bámulók épségét. A lámpával ellátott gyalogátkelők felett egy-egy erős piros fényű LED lámpát is elhelyeztek, amelyek bevilágítják a járdaszegélyt a zebra előtt, s aki ott áll, annak rávilágítanak így a kezére, a kezében lévő telefonjára is, amíg piros a lámpa. A LED fényereje automatikusan változik a környezeti fényviszonyoknak megfelelően (fényes nappal nagyobb erővel világít, mint éjjel). Az extra figyelemfelhívó fény addig világít, míg piros az átkelő lámpája, ha az zöldre vált, a felső LED egyszerűen kikapcsol. Összesen 7 nagy forgalmú helyszínen szereltek fel kísérleti jelleggel ilyen plusz világítást Hong Kongban.

Talán kissé zavaró lehet a telefonon tükröződő vörös fény… Forrás: Hong Kong Transport Department

Egyelőre csak egy fél évig tartó vizsgálatot végeznek e helyszínekkel, ám, ha beválik, a közlekedési hatóság máshol is felszereli a piros LED világítást. Kérdés persze, hogy mennyire fogják az emberek ezt is semmibe venni, ahogyan a közlekedési jelzőlámpát? Van, aki szerint könnyen hozzá lehet szokni, mintha csak ott se lenne a plusz fény, s így már nem fogja elérni a kívánt célt. Emellett a fényjelzés csak azokat érinti, akik a zebrákon kelnek át, akik összevissza, ahol épp eszükbe jut, azokat egyáltalában nem figyelmezteti.

City authorities in Chongqing, China have designated a `cellphone lane’ 4 people who use their phones while walking. pic.twitter.com/vU7SxtQfnO — Bill Lucey (@wplucey) October 20, 2015

Nem Hong Kong az egyetlen hely, ahol hasonló ötlet felmerült: Dél-Koreában a járdába épített, felfelé világító piros lámpasáv került a zebrákhoz, hogy a telefonjukra bámulókat figyelmeztesse. Ehhez hasonló megoldást egyes német városokban is kipróbáltak villamospályát keresztező átkelőknél, Kínában pedig egyszerű aszfaltra festett jelekkel igyekeznek célt érni: külön járdasávot jelölve ki a telefonba bújva közlekedők számára.

Számtalan más helyszínen bírságokkal igyekeznek elvenni a járás közben írogatástól az emberek kedvét, de valószínűleg nem ez lesz a tömegesen célravezető megoldás. Sokan úgy gondolják, hogy a maximális megengedett sebesség korlátozása lehet a jó megoldás, ez ugyanis bizonyítottan csökkenti a baleseti halálozást.

A közeljövőben valószínűleg lesznek még vadabb ötletek is e probléma ellen, az önvezető autók után talán az önvezető gyalogosokat is fel fogják találni…