Már az Antarktiszon is elérhető a SpaceX internete

Komoly teszten esik át a SpaceX műholdas internetszolgáltatása – számol be a Space.com. A vállalat régóta hangoztatja, hogy a Starlink hálózat segítségével a világ legeldugottabb helyein is képes lesz stabil kapcsolatot biztosítani, ezt pedig most egy extrém területen igazolnák.

A szolgáltatást ezúttal az Egyesült Államok Antarktiszi Programjának egyik telephelyén, a sarkvidéki McMurdo kutatóállomáson próbálják ki. A műholdantenna telepítését az Amerikai Tudományos Alapítvány és a SpaceX is bejelentette a Twitteren, a vállalat szerint a gyors internet immár mind a hét kontinensen elérhető.

A cég már több mint 3200 műholdat indított el, azok alacsony Föld körüli pályán keringenek. A SpaceX egyelőre 12 ezres flottára kapott engedélyt, de azt 30 ezresre szeretnék bővíteni. Jövőre a vállalat már az újabb verziójú űreszközeit is el akarja kezdeni felbocsátani.

Bár a Starlink valóban képes nehezen megközelíthető területeken is gyors és stabil internetet biztosítani, a szolgáltatás nem mentes a kritikáktól. Számos csillagász szerint a hasonló, hatalmas műholdflották a tükröződés révén tovább nehezítik a kutatásokat.