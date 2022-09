Mennyi foszfor lehet az Enceladus óceánjában?

A hold jégkéreg alatti óceánja az életre esetleg alkalmas helyek egyikének számít Naprendszerünkben, s a Cassini űrszonda vizsgálatai óta arról is van információnk, hogy mik lehetnek ebben az óceánban. Ezek az információk persze erősen korlátozottak, hisz csupán a kéreg repedésein át a világűrbe spriccelő víz összetételére vonatkozó mérések állnak rendelkezésre, ez azonban arról vall, hogy számos, az élethez elengedhetetlen anyag jelen van odalenn, mint a szén, az ammónia vagy talán a hidrogén-szulfid. A foszforról azonban eddig nem tudtunk mérésekkel meggyőződni, és nem ritka, hogy ezek hiánya korlátozza az életlehetőségeket. A foszfor a DNS és az RNS összetevőiben, az energiaszállító molekulákban, sejtfalakban, csontokban is jelen van, és még a tengerben élő mikroszkopikus plankton se nélkülözheti.

A foszfor jelenlétében nagyobb az esélye annak, hogy az Enceladus óceánja lakható. Forrás: SWRI

Egy nemzetközi kutatócsoport modellezés segítségével igyekezett megállapítani, hogy mennyi lehet az élethez szintén nélkülözhetetlen foszfor, a PNAS hasábjain publikált kutatást a Délnyugati Kutatóintézet (SwRI) ismertette.

Az olyan bolygók, mint a Föld, amelynek felszíni óceánjai vannak, az élethez a csillaguk lakhatósági zónájában kell keringeniük, azonban egy ennél távolabbi égitesten is létrejöhet élet, ha felszín alatti óceánjában rendelkezésre állnak a szükséges anyagok, és az energia. Az elmúlt évtizedekben a Naprendszer több égitestjéről is kiderült, hogy rendelkezik felszín alatti óceánnal, ezek egyike a Szaturnusz most tárgyalt holdja, az Enceladus.

A kutatók modellszámításokat végeztek a Cassini által begyűjtött adatok alapján, amelyekből az Enceladus tengerfenék-összetételét, annak kőzeteire vonatkozó információkat kaptak. Olyan geokémiai modellt készítettek, amelyből kiderül, e kőzetekből mik oldódhatnak ki a felszín alatti óceán vizébe. E modellből arra jutottak, hogy a foszfátásványok szokatlan módon oldódnak az Enceladus óceánjának vizében.

„Elegánsan egyszerűek a geokémiai folyamatok, amik elkerülhetetlenné teszik az oldott foszfor jelenlétét, és a foszfor mennyisége legalább annyi lehet, mint a mai földi tengervízben” – mondta Dr. Christopher Glein, a kutatás egyik résztvevője, a Földön kívüli óceánokat kutató szakember. „Az Enceladust illetően ez azt jelenti, az eddiginél biztosabbak lehetünk abban, hogy az óceánja alkalmas lehet az élet számára.”

Természetesen arról meggyőződni, hogy valóban lakott-e az az óceán, csak úgy tudunk, ha egy újabb űrmisszió indul, amely kimondottan e tényezőket vizsgálja majd az Enceladuson.