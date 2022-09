Alkotás két kijelzőn – ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (X)

A kreatív kiválóságra épített Zenbook Pro 14 Duo OLED lenyűgöző képélményt nyújt a következő generációs ScreenPad Plus és a világelső 14,5 hüvelykes 2,8K 120Hz-es OLED érintőképernyő kombinációjával. A kiterjedt, 16:10-es képaránynak köszönhetően nagyobb a vizuális munkaterület, a főképernyő pedig Dolby Vision és PANTONE tanúsítvánnyal rendelkezik a pontos színvisszaadás érdekében. A mozi minőségű DCI-P3 színskála rendkívül élénk színeket biztosít, az ultramagas, 120Hz-es frissítési gyakoriság és a 0,2 ms válaszidő pedig még a leggyorsabb akciójeleneteket is szupersimává varázsolja, így képszerkesztésnél és videóvágásnál is garantáltan olyan élményt adhatnak tovább az alkotók, melyet ők is átéltek az alkotás pillanatában.

A Zenbook Pro 14 Duo OLED 12. generációs Intel Core i9-12900H processzora rendkívüli teljesítményt nyújt minden kreatív feladathoz, hozzá pedig tökéletesen illeszkedik a stúdió-minőségű NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti grafikus kártya, amely nélkülözhetetlen eleme az intenzív grafikai feladatoknak, mint például a 3D renderelés és videószerkesztés. Fejlett funkcióinak és képességeinek köszönhetően a legnehezebb vizuális feladatokon is könnyedén átlendül. A 12,7 hüvelykes ScreenPad Plus teljes szélességű másodlagos kijelző új generációja a felhasználói visszajelzések alapján számos új funkcióval bővült. Stylus támogatásának köszönhetően egyszerűvé tehető a dokumentumok aláírása, a jegyzetelés vagy éppen a kreatív rajzolás. A dedikáltan erre a kijelzőre szabott ScreenXpert 3 szoftver pedig biztosítja a hatékony többfeladatos munkavégzést, hiszen dedikált alkalmazások tehetőek ki az alsó kijelzőre vagy teljesen személyre is szabható a rendelkezésre álló képernyőfelület.

Forrás: Asus

Az ASUS és az Adobe közös célja, hogy az alkotókat a legjobb mobil munkaállomással szerelje fel, az együttműködésnek köszönhetően pedig a ScreenPad Plus másodlagos kijelző egy dedikált vezérlőegységgé alakítható, mellyel a fizikai keverőkhöz hasonlóan, roppant egyszerű az Adobe kreatív alkalmazásainak kezelése. Az alkotás mellett persze a mindennapok során is hű társ lehet a Zenbook Pro 14 Duo OLED, hiszen mindössze 17,9mm vékony és 1,7kg-os súlyával sem tartozik a nehezebb laptopok közé. A 76Wh-s, nagy teljesítményű akkumulátor biztosítja az egésznapos üzemidőt, a Thunderbolt 4-es USB-C port pedig támogatja a gyorstöltést és rengeteg kiegészítő gyors csatlakoztatását.

A Zenbook Pro 14 Duo OLED mindig készen áll az alkotásra— bárhol, bármikor. Szerkessz videókat a sátorban, válogass ki képeket a helyszínen vagy állíts össze egy stúdiómunkát, a gyönyörű OLED kijelző és a ScreenPad Plus készenlétben vár, hogy támogasson ötleteid megvalósításában!