Lézer és gépi tanulás csótány ellen?

A Heriot-Watt Egyetem kutatócsoportja talán maga sem gondolhatta komolyan azt a csótányirtó szerkezetet, amelyet kifejlesztett, azonban a cél is nemes, és a kísérlet is izgalmas. Az Ildar Rakhmatulin vezette csoport az Oriental Insects szakfolyóiratban ismertette a módszerét.

A különféle rovarkártevők irtásához jelentős mennyiségű méregre van szükség, amelyekkel szemben ráadásul egyre inkább ellenállóvá válnak az adott rovarok. Emellett a mérgek természetesen nemcsak a célzott, káros fajokat pusztítják, hanem minden rovart, és gyakran más állatokat is, ezért észszerű volna minél inkább csökkenteni a használatukat. Amivel azonban a mérgekhez alkalmazkodó csótány se bír, az a mesterséges intelligencia és a lézer – a kutatók koncepciója szerint.

A lézeres csótányirtó sematikus ábrája Forrás: Oriental Insects

A felépített csótányirtó rendszert egyszerű, olcsó, kereskedelemben beszerezhető alkatrészekből állították össze, és kb. 1,2 méteres távolságból képes nagy biztonsággal detektálni és elpusztítani a bogarat. A „látó” rendszert két kamera képviseli, amelyek képét számítógép ellenőrzi, és a betanulás során elsajátított csótányjellemzők alapján eldönti, csótány van-e a masina előtt. A gép ezután a bogárra irányítja a lézerét, majd utóbb a kamerák segítségével győződik meg annak pusztulásáról is.

A kutatók kísérleteket is végeztek: amikor kis erősségű lézersugarat irányítottak a csótányra, az nem megölte a bogarat, hanem a hője révén eltérítette az útvonaláról, így például nem engedték, hogy az állat visszatérjen sötét és elérhetetlen búvóhelyére. Ha azután felemelték a lézer erősségét, az végzett is a csótánnyal. A kutatók szerint igen ígéretes és környezetbarát módszerről van szó. „A szabályozható rendszerrel védekezhetünk szúnyogok ellen, távol tarthatjuk a lódarazsakat a méhkaptártól, vagy épp megvédhetjük az értékes terményeinket, tárolt élelmiszereinket a kártevőktől” – mondta Rakhmatulin. A kutatók a rendszer adatait szabadon elérhetővé tették, így bárki megépítheti, ám figyelmeztetnek is egyúttal: a lézer háztartási felhasználása alkalmatlanná teszi a rendszert, mivel szemkárosodást, vakságot okozhat.