Sokáig fennmaradt Pápua Új-Guinea megafaunája

A Phys.org tudományos hírportál számolt be az ausztrál Flinders Egyetem szakemberei vezette csoport, Archaeology in Oceania szakfolyóiratban publikált kutatási eredményeiről, amelyek szerint az egykori óriáskenguru még 20 ezer éve is élt a Pápua-felföldön.

Míg az ausztrál megafauna nagy testű képviselői kb. 40 ezer éve kihaltak (ekkor már biztosan élt ott ember is), addig a szomszédos szigeten korábban egy Nombe-sziklamenedék nevű barlangban felfedezett óriáskenguru maradványok arra utalnak, hogy több tízezer évvel túlélte a helyi megafauna az ember érkezését. A maradványokat most modern technológia segítségével újra megvizsgálták, és a friss kormeghatározás alapján azok jóval fiatalabbnak bizonyultak, mint korábban vélték. Ez azt is jelenti, hogy a vele együtt feltárt egyéb nagy testű állatok után maradt csontok egykori tulajdonosai még vígan éltek, amikor az ember kb. 60 ezer éve meghódította a Pápua-felföldet. A két itt megismert óriáskenguru 30-40 ezer évvel az ember érkezése után pusztult csak ki, és hasonlóan sokáig kihúzták az erszényesfarkasok, vagy épp a pandához hasonlítható Hulitherium tomasettii.

A Nombe-sziklamenedék az ásatások idején, 1979-ben Forrás: Archaeology in Oceania

A kutatók szerint könnyen lehet, hogy ez a hosszú ideig tartó túlélés annak köszönhető, hogy az ember csak ritkán látogatta a sziklamenedéknek otthont adó helyszínt ebben a korban. „A Nombe-sziklamenedék az egyetlen olyan helyszín Új-Guineában, amelyről tudjuk, hogy sok tízezer éven át élt itt az ember is, és emellett a leginkább csak Pápua Új-Guineára jellemző kihalt megafauna maradványai is megőrződtek itt” – magyarázta Tim Denham professzor, a kutatás egyik szerzője, aki még az 1990-es években végzett itt ásatásokat. A jégkorszak végéről e hegyvidéki területről csak kevés emberre utaló maradvány került elő, sem a tájátalakítás, sem a vadászat nem járhatott akkora hatással, amelyek a megafauna képviselői számára elhozták volna a kihalást.

A terület ugyan egykor (az alacsonyabb tengerszint miatt) egybefüggött a mai Ausztráliával, ám az itt élt állatokról és emberekről jóval kevesebbet tudunk, mint az ausztráliai részrn élőkről. Azonban a friss eredmények egy 2015-ös kutatást is igazolnak, amely szerint a megafauna képviselői az eldugottabb zugokban még mintegy 20 ezer éve is éltek. Az általánosítások, amelyek arra utalnak, hogy az ember érkezésekor minden nagy testű állat kipusztult, a kutatók szerint igencsak károsak.