Kevesebb béka, több malária

Nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy a biodiverzitás, a biológiai sokféleség nem úri huncutság, hanem fontos segítője az embernek, ez biztosítja a jóllétünk számos szegmensét, például féken tartja a kórokozókat.

Egy nemrégiben az Environmental Research Letters folyóiratban közzé tett tanulmány szerint a Costa Rica és Panama területén a békákat sújtó megbetegedés miatt jelentősen lecsökkent állomány, s ez azzal járt, hogy az országokban nőtt a maláriás esetek száma.

A világ kétéltűi körében súlyos pusztítást véget a Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) nevű gomba okozta végzetes betegség, amely a két országban az 1980-as évektől fogva északról délre haladva terjedt, s eltérő időben érte el az országok egyes vidékeit. A nemzetközi kutatócsoport most azt vizsgálta meg, hogy a békabetegség terjedése és az emberi megbetegedést okozó malária közt van-e összefüggés. A természetvédelmi felmérések, közegészségügyi adatok s műholdas vizsgálatok adatainak elemzésével arra jutottak, hogy van.

A békák számának zuhanását néhány évvel követte a maláriás esetszámok növekedése, ezer lakosra jutó arányban 0,8-1,1 plusz esetet számláltak évente. Az ok a kutatók szerint abban rejlik, hogy a békák igen fontosak a szúnyognépesség féken tartásában, hisz sok béka szúnyoglárvákkal, szúnyogokkal is táplálkozik. Arra vonatkozó adatok ugyan sehol sem álltak rendelkezésre, hogy valóban megnőtt-e a szúnyogok száma a kérdéses időszakokban, de feltételezhetően ez történt. Mintegy hat éven keresztül kitartott a maláriás esetek növekedése, majd újra csökkenni kezdett, azt azonban egyelőre nem értik a kutatók, hogy, minek köszönhetően történt így. A panamai egészségügyi adatokból az is kiderült, hogy ugyanezen időszakban, a békák pusztulását követően a szintén szúnyogok terjesztette dengue-láz esetszáma 36 százalékkal nőtt, a leishmaniasis esetszáma 22 százalékkal ugrott meg.

A maláriás megbetegedések növekedéséhez a békák pusztulása mellett persze számos más tényező is hozzájárul világszerte, mint pl. az erdőirtás, ám a kutatással most azt igazolták, hogy az ökoszisztéma ilyen típusú zavarai is okozhatnak emberi egészségügyi problémát.

A kétéltűek bőrét tönkre tevő, halálos gombafertőzés legfőbb terjesztője a globális állatkereskedelem, és azon országokat érinti legsúlyosabban, ahol a legnagyobb a kétéltűek biológiai sokfélesége, így még egy okkal több, amiért érdemes volna jelentősen visszafogni az állatokkal való kereskedelmet.