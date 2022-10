Működő hajhagymák sejttenyészetben

Akár a hajpótlásra, akár kísérleti, vizsgálati célokra is használható lesz az a fejlesztés, amelyet egy japán kutatócsoport mutatott be: sikerült sejttenyészetben tökéletesen működőképes hajhagymákat nevelniük, számolt be a Eurekalert.

Az embriófejlődés során a hámszövet és az alatta lévő kötőszöveti réteg közti kapcsolat hatására jönnek létre a hajhagymák, e különleges fejlődési eseményt az elmúlt évtizedekben állati modellek segítségével alaposan tanulmányozták már. Azonban mind ez idáig nem sikerült laborkörülmények közepette leutánozni a folyamatokat.

Az organoidok olyan speciális, őssejtből létrehozott szövetkultúrák, amelyekben egy adott szerv funkciói, viselkedése tanulmányozható a szerv miniatürizált változatában. Segítségükkel a szervek kialakulásától a betegségekig számtalan dolgot vizsgálni lehet anélkül, hogy teljes élő állatot vagy embert kellene a kísérletekbe vonni. A Science Advances folyóiratban közzé tett eredmények szerint japán kutatók most e módszert vették elő a hajhagymák (pontosabban először állati szőrtüszők) kapcsán, és az ismert két szövettípust sejtközi anyagokkal keverten használták fel a hajhagymák létrehozásához.

A létrehozott organoid rendszerben szinte 100 százalékos volt a hajhagymák kifejlődése, 23 nap alatt 3 milliméternyi hajszálat növesztettek az így létrehozott hajhagymák. A kutatóknak így nemcsak a hajhagymák kialakulását sikerült megfigyelniük, hanem élőben követhettek olyan folyamatokat is, mint például a haj színét létrehozó pigmentek beépülése, s az emögött álló folyamatokat is megérthették. Számos további folyamat is feltárható ezen élő modell segítségével.

Az így létrehozott hajhagymákon a kutatók ellenőrző vizsgálatai alapján lehet tesztelni olyan gyógyszereket, amelyek akár a hajnövekedést, akár a pigmentek hajba épülését serkenthetik, vagyis kiküszöbölhető például a kísérleti állatok használata. Segítségével megérthetjük a hajat érintő betegségeket, ezek kialakulását.

A kutatók a későbbiekben kifejlesztik ugyanezen organoid emberi hajra specializált változatát is, amelyen a hajnövekedést kezelő szerekkel kísérletezhetnek majd. A reményeik szerint a hajhagymákat tartalmazó organoidok segítségével majd lehet fejleszteni gyógymódokat olyan jellegű, rengeteg embert érintő problémára, mint a hajhullás, kopaszodás.