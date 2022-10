A madarak jót tesznek a lelki egészségünknek

Egyre több bizonyíték gyűlik arról, hogy a természet közelsége mérhetően pozitívan hat a lelki egészségünkre, és ez azt is jelenti: feltételezhetően a madarak közelsége, éneke hasonlóan jót tesz nekünk. Eddig azonban nem volt valós idejű vizsgálat, amelynek során a madarakat látó emberek beszámolhattak volna a kedvük alakulásáról.

A londoni King’s College kutatói nemrégiben felmérést végeztek egy okostelefonos applikáció segítségével arról, hogy az emberek milyen lelki jóllétről (vagy ennek a hiányáról) számolnak be, párhuzamosan azzal, hogy hallanak-e madárdalt, vagy látnak-e madarakat. A kutatás – nem túl meglepő módon – igazolta, valóban jót tesz a hangulatunknak a madárdal vagy a madár látványa.

„Reméljük, hogy e bizonyítékkal segíthetünk a környezetünk védelmének, a madarak számára megfelelő életkörülmények megteremtésének biztosításában, mivel ez nemcsak a biológiai sokféleség miatt fontos, de a lelki egészségünkért is” – mondta Ryan Hammoud, a kutatás vezetője.

A kutatás során 1292 személy segítségével tárták fel az összefüggést, ők ugyan a világ minden tájáról valók voltak, de többségük brit, EU vagy USA állampolgár volt. Közel 27 ezer egyedi beszámoló született a segítségükkel az applikációban, amelyet direkt azért fejlesztettek ki, hogy a lelkiállapot városi életmóddal járó változásait követni tudják. A diagnosztizált depresszióban szenvedő és a lelkileg egészséges emberek hangulatában is pozitív változás állt be akkor, ha madárdalt hallottak, vagy madarakat láttak – és ez független volt más környezeti tényezőktől.

„Az ökoszisztéma-szolgáltatás kifejezést gyakran használjuk arra, amikor a természeti környezetünk valami módon pozitívan befolyásolja a fizikai vagy a lelki jóllétünket” – mondta Andrea Machelli professzor, a Scientific Reports folyóiratban közzé tett tanulmány rangidős szerzője. „Azonban nagyon nehéz tudományosan igazolni ezeket az előnyöket. A tanulmányunk viszont azt bizonyítja, hogy a madárvilág fennmaradását is szolgáló, gazdag biodiverzitású területek létrehozása és segítése a lelki egészségünkkel is szorosan összefügg. Emellett az eredményeink azt is igazolják, hogy érdemes olyan intézkedéseket hozni, amelyek hatására az emberek gyakrabban találkozhatnak madarakkal, és ez különösen fontos a mentális egészségi problémákkal, például depresszióval küzdők számára.”

A kutatók Nagy Britannia esetére vonatkozóan megjegyzik, hogy a madarak iránti rajongás különösen erős, hisz a 67,3 milliós országban például 1,3 millió tagja van a Királyi Madárvédő Társaságnak (RSPB), több, mint az összes politikai pártnak összesen.