Mesterséges intelligencia segíthet kiszűrni a részegeket

Világszerte hatalmas probléma az alkoholfogyasztás, minden tizedik halálos autóbalesetben szerepet játszik az alkohol, csak az USA-ban 52 percenként hal meg valaki egy részeg sofőr miatt. Egy vietnámi kutatócsoport olyan mesterséges intelligencia útján végzett szűrést fejleszt, amely egyetlen infravörös kamerával készülő kép alapján igen nagy biztonsággal képes megmondani, hogy valaki fogyasztott-e alkoholt. Az eredményeket a International Journal of Intelligent Information and Database Systems szakfolyóiratban mutatta be a kutatócsoport.

A korábbi efféle vizsgálatok a szemek, a fejtartás, vagy egyes funkcionális állapotjelző tulajdonságok alapján készültek, ám e tényezőket sok minden befolyásolja az alkoholon kívül is. A hőkamerás megoldás azonban sokkal kevesebb kétséges esetet jelez, és szintén könnyen alkalmazható, nem invazív módszer, amellyel gyorsan lehet valakiről megállapítani, hogy alkalmas-e pl. az autóvezetésre.

A TechXplore technológiai hírportál beszámolója szerint a konvolúciós neurális hálózat segítségével végzett elemzések igen nagy pontosságúak, jelenleg 93 százalékos találati arányú a rendszer. A kutatók hangsúlyozták, hogy egy ilyen szűrésnél különösen fontos, hogy a fals pozitív és a fals negatív esetek száma a lehető legkisebb legyen. Míg a fals negatív azt jelenti, hogy a rendszer nem veszi észre, ha valaki részeg, és így veszélyes személyt enged vezetni, addig a fals pozitívok azt eredményezhetik, hogy a színjózan sofőröket ok nélkül korlátozzák – ez pedig a módszerbe vetett bizalmat vészesen csökkenti.

A hibaarányokat ez esetben azzal lehet javítani, ha az MI betanításához minél nagyobb és sokszínűbb adathalmazt használnak fel.