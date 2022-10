Új fegyver vírusok ellen

A kutatás eredményeiről az ELTE Innovációs Sajtóklubjában számoltak be a vizsgálatban együttműködő intézmények – az ELTE TTK Biológiai Intézet, a Nemzeti Népegészségügyi Központ, valamint az ELKH-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport – munkatársai.

Bősze Szilvia, az ELKH-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoportjának munkatársa felidézte, hogy már évek óta együtt dolgoznak az ELTE Biológiai Intézet és a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársaival. A közös munka során sejten belüli patogének, baktériumok, vírusok ellen keresnek olyan hatékony szereket, amelyek képesek a kórokozók visszaszorítására. Az együttműködésnek külön segítséget jelentett az ELTE Diagnosztika és Terápia Kiválósági Programjának támogatása. Amikor feltűnt a SARS-CoV-2, úgy gondolták, hogy az együttműködést folytatva találhatnak olyan vegyületet, amely hatékony lehet ezen virális kórokozó ellen.

Az ELTE kutatóinak feladata a természetes növényi vagy gombaeredetű vegyületek izolálása, ezen frakciók tisztítása, a tiszta kémiai entitások előállítása, valamint ezek kémiai és szerkezeti jellemzése volt. Miután ezeket megtalálták, in vitro szelektivitási vizsgálatokat végeztek az ELKH-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport munkatársai.

Azt vizsgálták, hogy van-e toxikus hatásuk a vegyületeknek az egészséges emberi sejtekre, vagyis a potenciális vírus gazdasejtekre. A vegyületek antivirális aktivitását a Nemzeti Népegészségügyi Központ hármas biológiai biztonsági szintű laboratóriumában tesztelték SARS-CoV-2 fertőzött sejteken, Pályi Bernadettel és Kis Zoltánnal, az NNK BSL-3/4 laboratóriumának munkatársaival.

A kutatócsoport növényi és gomba eredetű természetes anyagokat vizsgál – mondta Kovács M. Gábor, az ELTE Biológiai Intézet munkatársa. A vizsgálatok előterében voltak növények gyökereiben élő endofiton gombák, melyek talajban élnek és fenntarthatók izolátumként.

Ezek a gombák különösen gazdagok lehetnek olyan anyagokban, amelyeknek valamiféle biológiai hatásuk van. Az alkalmazott kivonási eljárások, majd az ezt követő kémiai vizsgálatok alapján is szűkíteni lehetett a potenciálisan ható, és alkalmazások felé vihető molekulák csoportjait – tette hozzá Boldizsár Imre, az ELTE Biológiai Intézet munkatársa. Fontos szempont volt, tesztelni, hogy olyan hatóanyagot találjanak, amely nem toxikus a gazdasejtekre – mondta Horváti Kata, az ELKH-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport munkatársa. Fontos feladat volt egy megbízható antivirális hatást mérő kísérleti rendszer kidolgozása is. Kis Zoltán, a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakértője hangsúlyozta, hogy a kórokozókkal folytatott küzdelem örök versenyfutás, mindig újabb vírusok jelennek meg, amelyekre fel kell készülnie a világnak. Nagy előnye a felfedezett vegyületnek, hogy az eddigi vizsgálatok szerint többféle variánsra is hatékony.

„Ezek a vírusok a természetben nem találkozhattak gombákkal, nincsenek kölcsönhatásban velük, akár előfordulhat egy olyan szerencsés helyzet, hogy egyáltalán nem alakul ki rezisztencia. Ennek az anyagnak egy egyértelműen bizonyított, nagyon erős antivirális hatása van a SARS-CoV-2 ellen, és ez nagyon erős eredmény” – magyarázta Kovács M. Gábor.

Jelenleg a felfedezés szabadalmi eljárása folyik, amelynek február elején lesz eredménye. A kutatók elmondása szerint a következő lépés, hogy állatokon teszteljék a hatásos vegyületet. Ezután következhetnek a fázisvizsgálatok az akkreditált, klinikai független szervezeteknél, és sok egyéb vizsgálat sikeressége esetén lehet gyógyszer egy ilyen találmányból.