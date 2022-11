Szőrös háza volt egy kréta időszaki csigának

A frankfurti Senckenberg Múzeum számolt be arról a felfedezésről, amelyben egy igen különös csigát mutattak be: a 99 millió éve élt állatka házát apró szőrök borították. A maradványt egy mianmari borostyán tartalmazza, és mind normál mikroszkóppal, mint CT-vel alaposan meg tudták vizsgálni. A vizsgálatról a Cretaceous Research folyóiratban számolt be az a nemzetközi kutatócsoport, amelynek a frankfurti múzeum szakembere, dr. Adrienne Jochum is tagja volt.

Közeli kép a csigáról Forrás: Senckenberg Research Institute and Natural History Museum

A most felfedezett Archaeocyclotus brevivillosus nevű csiga házának peremén látható aprócska szőrök mindössze 150-200 mikrométeresek (ezredmilliméteresek). „A 99 millió éves, mezozoikumi borostyánban talált trópusi szárazföldi csigák Cyclophoridae nevű csoportjában ez már a hatodik faj, amelynek szőrös a háza” – mondta el dr. Jochum. „Nem ritkaság sem a ma élő, sem a kihalt csigák közt, hogy azok házát hornyok, szőrök, csomók vagy redők díszítsék, ám ezen dekorációk fejlődése meglehetősen összetett, és nem ok nélkül történik.”

Mikroszkópos felvétel a szőröcskékről (nyilak jelzik) Forrás: Senckenberg Research Institute and Natural History Museum

A csigaház legkülső, fehérjében gazdag rétegében jönnek létre a szőrök, és számos, nem közeli rokon csoportnál megtalálható, feltehetően több, egymástól független alkalommal is kialakult e tulajdonság az evolúció során. A szőrök a csigaház külső oldalán találhatóak, és a nyílásnál kis csomókba állnak össze. A vele rokon 8 fajból 6 rendelkezik szőrökkel, a kutatók szerint nem véletlenül, ez valamilyen előnyt nyújthatott a csigának. „Például a szőröknek köszönhetően könnyebben kapaszkodott meg a növények szárán, levelén, hasonlóan a mai csigákhoz. Az is lehet, hogy a csiga hőszabályozását segítette, és a szőrökön csapódtak le azok a vízcseppek, amelyek aztán párolgásukkal légkondicionálóként hűtötték a csigát. Az is előfordulhat, hogy a savas kémhatású trópusi erdőtalaj okozta korrózió ellen védett a szőr” – vázolt fel a kutató néhányat a számos elképzelés közül, amely indokolhatta a szőrök létét.

Az állatka a nevében is hordozza szőreit: a brevivillosus azt jelenti, hogy rövidke (brevi) szőrökkel borított, bozontos (villosus).