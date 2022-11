Kalandos sorsú halgyík

A Londoni Királyi Sebészeti Társaság őrizte azt a halgyík kövületet, amely az ősállat első tudományos leírásának alapjául szolgált. A halgyíkot valószínűleg maga Mary Anning találta és szabadította ki a híres Jurassic Coast (Jura-part) Lyme Regisnél lévő lelőhelyéről, az 1810-es években, majd Sir Everard Home sebész 1819-ben elnevezte Proteosaurus-nak (ezt később felváltotta az Ichtyosaurus – vagyis a ma használatos halgyík – név) és elkészítette az állat első tudományos leírását. Az ősmaradványt a sebészi kollégium őrizte, ám a Blitz utolsó napjai során bombatalálat érte az épületet, és szinte teljesen bizonyos, hogy megsemmisült. A maradványról azonban még korábban készültek másolatok, amelyekből kettőre nemrégiben sikerült rábukkanni – így az első formálisan leírt halgyíkmaradvány ismét tanulmányozható.

Az eredeti tanulmány rajza és a két most megtalált gipszöntvény képe egymáshoz arányosítva. (b: a Yale példánya, c: a berlini példány) Forrás: RSOS

Dean Lomax, tengeri őshüllőkre szakosodott paleontológus és kollégája a Royal Society Open Science folyóiratban számoltak be arról, hogy miként is sikerült rábukkanni az első halgyík másolataira. A halgyíkokra már jóval a dinoszauruszok előtt felfigyelt a világ, számos helyen bukkantak rá a nagy fejű, nagy szemű és nagy fogú őshüllők régen is megmozgatták az emberek fantáziáját, majd az evolúció ikonjaivá váltak, mondta el a kutató a Londoni Természettudományi Múzeum híroldalán. „A korai halgyíkleletek felkeltette érdeklődésnek köszönhetően több maradványt igyekeztek gyűjteni ezekből a fura, rejtélyes őslényekből, és ez a folyamat fontos lépés volt az őslénytan, mint tudományág megszületésében” – magyarázta Lomax.

Lomax a Yale Peabody Múzeumban megtalált másolattal. A kutató kb. 60 intézmény raktárait kutatta végig a másolatokat keresgélve. Forrás: NHM / Dr. Dean Lomax

A háborúk során, mondhatni ősidők óta fegyverként alkalmazták a történelmi és kulturális értékek megsemmisítését, és ez nem volt másként az első és a második világháborúban sem, amelyek során rengeteg fontos őslénytani leletet is utolért a végzet. Egyes maradványokat szállítás közben, katonai akciók során pusztítottak el, így például 1916-ban egy, a Londoni Természettudományi Múzeumba küldött, Kanadában a múzeum számára gyűjtött dinoszauruszok maradványait tartalmazó hajórakomány az SS Mount Temple nevű teherhajón semmisült meg, amikor a hajót a németek megtámadták, majd elsüllyesztették. Még több ősmaradvány vált a bombatámadások áldozatává a második világháborúban, így szinte az összes Aegyptosaurus, a Spinosaurus aegyptiacus mintapéldánya, és a Carcharodontosaurus is. A Bristoli Múzeum és Művészeti Galéria gyűjteményében 1940-ben a bombázások sok ezer természettudományos példányt, köztük halgyíkok és plezioszauruszok leleteit semmisítették meg. Bár nyilván nem ezek a legszörnyűbb hadi cselekmények, ám mégis muszáj megemlíteni, hisz hatalmas adatmennyiség vész így oda bolygónk és az élet történetéről. Számos esetben különösen nagy a veszteség, ha egy egyedüli példány semmisült meg. Azzal, ha az elveszett példányokról készült másolatok fennmaradnak, legalább némi esély marad az adott ősmaradvány vizsgálataira. Bár a másolatokból nem lehet annyi információhoz jutni, mint az eredeti példányokból, Lomax elmondta, hogy arra alkalmasak, hogy az állatok egyes csontjainak méretét, azok alakját és arányait meghatározzák.

A halgyík elülső uszonyai az eredeti rajzon, illetve a két másolaton. Forrás: RSOS

Lomax és Judy Massare professzor a Yale Peabody Múzeumban kutattak 2016-ban, amikor rábukkantak a londoni halgyíkról készült gipszöntvényre. A másolatról korábban azt hitték, hogy egy eredeti kövület, ám a két kutatónak elég volt ránézni, hogy kiderüljön az igazság. Felismerték, hogy ez a példány a Home-féle halgyíkról készült öntvény, amelyet olyanra festettek le, hogy valódi fosszíliának nézzen ki. Lomax három évvel később aztán a Berlini Természettudományi Múzeumban kutatott, és még egy ismeretlen eredetű öntvényt talált.

A berlini másolat feje Forrás: RSOS

Az amerikai példány lehet a régebbi, kopottabb, s kevésbé jó minőségű, nem olyan jól láthatóak rajta a részletek, mint a német másolaton, amely modernebb technikákkal készült, s így jobban megőrizte az eredeti kövület jellemzőit. Olyan részletek is láthatóak rajta, amelyek hiányoztak a Home-féle tudományos leírás illusztrációiból.

A kutatók abban bíznak, hogy a megtalált két másolat arra ösztönzi a paleontológia gyűjtemények kezelőit, hogy nézzék át a saját múzeumukban őrzött holmikat, vélhetően még több öntvényt készíthettek erről a híres halgyíkról.