Szinte bármely reptérből űrkikötő lehet

Nem túl nehéz kitalálni, hogy a technológia lényege a légi, repülőgépes rakétaindítás, így gyakorlatilag minden nagyobb reptérről pályára állíthatnak majd műholdakat. Ugyanez a technológia nagy magasságú, katonai-védelmi célú repülést is lehetővé tehet majd.

A rendszer a TGALS betűszó nevet viseli, ami a vontatott, vitorlázó légi indítórendszer elvezés rövidítése, és jelenleg az Edwards Légitámaszponton elhelyezkedő NASA Armstrong Repülési Kutatóközpont dolgozik rajta. Az olcsó módszer lényege a következő: egy átlag sugárhajtású repülőgép vontatja a távirányítással vezérelt vitorlázó gépet, amelynek az aljára függesztik fel az útnak indítandó rakétát és annak hasznos terhét. Nagyjából 12 kilométeres magasságban (vagyis az utasszállítók repülési magassági maximuma környékén) a vitorlázó gép a saját kis rakétahajtóműve segítségével az orrát felhúzva kb. 70 fokos szögben áll be, majd ekkor útnak indítja a saját hajtóművel felszerelt hasznos terhet. Ezt követően a gép visszatér a reptérre, hogy felkészülhessen a következő indításra.

A módszer legnagyobb előnye az, hogy gyakorlatilag rendkívül rugalmas mind az indítási időpontot, mind a helyszínt illetően. Míg ma csupán néhány rakétaindításra alkalmas űrkikötő van világszerte, ezzel a módszerrel bárhonnan útnak indítható egy űreszköz. Szintén előnye e rendszernek az is, hogy a szokványos légi indításhoz képest 30, a felszíni indításhoz képest 70 százalékkal nehezebb indítórakétákat is elbír. Mivel legénység nélküli és a felszíntől távoli az indítás, ezért a kockázati tényezők is kisebbek.

A valódi rendszer harmadára csökkentett tesztváltozata, amelyet egy drón vontatott (hátul látjuk a drónt) Forrás: NASA

Az Armstrong kutatói egy drón vontatta, harmadára kicsinyített eszközzel (mind a vitorlázó gép, mind a rakéta ennyivel volt kisebb a véglegesnél) végeztek sikeres demonstrációkat, és számos szimulációt is végeztek egy 36 tonnás rakétára vonatkozóan.

A technológia iránt már vannak komoly érdeklődő magáncégek, de még a hadügyi kutatásokban is fontos lehet, hiperszonikus légi eszközök indításában.