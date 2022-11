A Challenger űrsikló egy darabjára bukkantak az óceánban

A Challenger katasztrófáját követően a visszahulló darabok egy részét a hónapokig tartó keresés során megtalálták, de a teljes űrjárműnek nem egészen a fele került csak elő. Nemrégiben egy második világháborús repülőroncs (PMB Martin Mariner, eltűnt 1945. december 5-én) utáni kutatás során azonban rábukkantak egy egészen nagy, eddig ismeretlen darabjára. A History Channel Bermuda-háromszögről készülő filmsorozata forgatása közben találták meg az űrsikló 6 méteres darabját a búvárok Florida keleti partjai közelében. Amikor megpillantották a búvárok, csak annyi látszott, hogy a homokban hever, félig a homokba süppedve egy nagy méretű, ember alkotta tárgy. Mivel a közelben található a Kennedy Űrközpont, a tárgyat megtalálók a NASA-hoz fordultak.

„Habár már majdnem 37 év eltelt azóta, hogy a hét bátor felfedező életét veszítette a Challenger fedélzetén, a tragédia örökre hazánk kollektív emlékezetének része marad. Sokak számára, ahogy nekem is úgy tűnik, szinte tegnap volt, 1986. január 28-án” – mondta Bill Nelson, a NASA igazgatója. „E felfedezés arra ad lehetőséget, hogy ismét megálljunk s emlékezzünk e hét elveszített hősre, s felidézzük mindazt, amiben megváltoztatott minket e tragédia. A NASA-nál a biztonság mindig a legalapvetőbb érték, legfőbb prioritás marad, különösen most, hogy minden korábbinál többet szeretnénk a kozmoszról megtudni.”

A Challenger elhunyt legénysége. Forrás: NASA

A Challenger utolsó, tragikus útján Greg Jarvis, Christa McAuliffe, Ronald Ervin McNair, Ellison Shoji Onizuka, Judith Arlene Resnik, Michael John Smith és Francis Richard Scobee veszítették életüket. A katasztrófa okairól könyvek és dokumentumműsorok születtek azóta, és a baleset, majd a 2003-as Columbia-katasztrófa kapcsán a NASA biztonsági előírásait jelentősen átdolgozták és megszigorították.

„Most, hogy a figyelmünk ismét a Hold és a Mars felé fordult, ugyanazt a felfedezni vágyást látjuk a tekintetekben, amit a Challenger legénysége szemében is láthattunk, ezek az emberek az Artemis-korszakban is inspirációt jelentenek az űrhajósok számára” – mondta Jane Petro, a Kennedy Űrközpont igazgatója.

A NASA jelenleg is gondolkodik azon, hogy miféle további lépéseket tehet a tárgy kapcsán, a Challenger katasztrófájában elhunytak tiszteletét, örökségét szem előtt tartva, és családjuk érdekeit is figyelembe véve. A jog szerint minden űrsikló-darab az USA tulajdona, s bárkinek, aki úgy véli, ilyesmit talált, a NASA megadott emailcímén kell jeleznie. A most megtalált darab az egyik legnagyobb, ami előkerült a Challenger katasztrófája nyomán,

A Challenger egy darabja a Kennedy Űrközpontban 2015-ben létesített kiállításon. Forrás: NASA/ Kim Shiflett

A History Channel a helyszínen készült műsorát, amelyben az űrsikló darabjának felfedezéséről is szó lesz, az USA-ban november 22-től sugározza majd a csatorna. Bár a műsor a Bermuda-háromszögről szól, az űrsikló-darabot ettől a területtől északnyugatra találták meg, a floridai űrkikötő közelében. A maradványokat 2022. márciusában pillantották meg először, majd májusban ismételt merülés során filmezték a roncsot, ezt először egy korábbi űrhajósnak mutatták meg, aki elmondta, hogy feltehetően a Challenger darabja lehet. Végül augusztusban fordult a csatorna stábja a NASA-hoz a felfedezéssel, és egyúttal a tragédia során életét vesztett hét űrhajós családját is értesítették.

A Challenger eredetileg feltárt és azóta előkerült darabjait az űrkikötőhöz közeli légibázison, az 1970-es évekig itt tárolt interkontinentális rakéták silójában helyezték el, nem annyira temetőként, hanem raktárként használva a silókat.