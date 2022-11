Elérhető közelségben a fenntartható repülés az USA-ban

Az USA-ban naponta 45 ezer repülőn mintegy 1,7 millió ember utazik, és ez az ország a világ legnagyobb légi forgalom szerinti szén-dioxid kibocsátója, az ehhez köthető kibocsátás több mint negyedéért felelős. A repülést viszont hírhedten nehéz szénmentesíteni.

Az Arizonai Állami Egyetem kutatói azonban reménykeltő eredményekről számoltak be a Nature Sustainability folyóiratban: akár már 2040-re teljesen ki lehetne váltani a fosszilis üzemanyagot bioüzemanyaggal. Ehhez olyan területeken kellene egy Miscanthus nevű fűfélét (nálunk dísznövényként ismertek egyes fajai) ültetni, amelyek mezőgazdasági hasznosítása a gyenge talajminőség miatt rossz hatásfokú, vagy épp gyakran ugaron állnak. Nagyjából 232 ezer négyzetkilométernyi területen lehetne megtermelni a dekarbonizációhoz szükséges füvet, amelyből a becslések szerint ekkor szükséges kb. 113,5 milliárd liter bioüzemanyagot elő lehetne állítani.

„Bebizonyítjuk, hogy elérhető közelségben van az USA légi forgalmához szükséges üzemanyag szénmentesítése anélkül, hogy a légi forgalom elektromossá tételére kellene várnunk” – mondta el Nazli Uludere Aragon, a kutatás egyik résztvevője a Eurekalert tudományos hírportálnak.

Ahhoz, hogy a növekvő légi forgalom mellett is megoldható legyen az iparág fenntarthatósága, muszáj az alternatív üzemanyagok felé fordulni.

A kutatók a számítások során csupán olyan termesztési körülményeket alkalmaztak, amelyben ökológiailag is fenntartható módon nő az energiafű: kizárólag marginális mezőgazdasági területeken, és kizárólag természetes csapadék segítségével termelnék a kívánt üzemanyag előállításához szükséges mennyiségű növényt. Azt is kiszámították, mivel járna az érintett területeken e növény termesztése a talajra és a környezetre nézve, még olyan tényezőket is, hogy miként befolyásolja az energiafű termesztése a helyi klímát és vízháztartást.

A kutatók valós helyzetre készített számításai szerint a vizsgált energiafűfélék közül a Miscanthus lehet a megfelelőbb, ez hoz a gazdák számára is olyan jövedelmet, amely már érdekeltté teheti őket az átállásra. Ebből, amennyiben a kérdéses területeket beültetik, előállítható a kívánt üzemanyag-mennyiség, gallononként (kb. 3,8 liter) 4,1 dolláros áron. A repülőgépekben használható fosszilis eredetű üzemanyag ára az idei évben az USA-ban 2-5 dollár per gallon között volt, így a meghatározott ár a bioüzemanyagra még a megfelelő határ alatt maradt.