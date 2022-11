Megújítja a lepra a tatu máját

A leprával fertőzött tatuk mája növekedésnek indul, a jelenség vizsgálata alapján pedig kifejleszthetnek olyan módszert, amellyel az emberi máj regenerációját is be lehet indítani, számolt be a Science az új felfedezésről. A májunk nagyon hatékony a megújulásban, e szempontból a legprofibb minden szervünk közül, akár betegség, akár sérülés miatt kell megújulnia. Míg az ember, ha a veséjét odaadja valakinek, nem tud helyette újat növeszteni, ám, ha a mája kétharmadát szervdonorként odaadja, a maradékból a teljes máj kifejlődik ismét. Nem tudjuk azonban, miként lehetne ezt a folyamatot beindítani például olyanoknál, akiknek cirrózis vagy más hasonló ok miatt működésképtelenné válik a májuk.

A máj regenerációjával kapcsolatos orvosi kísérleteket szinte kizárólag egereken és patkányokon végzik, ám az, hogy most egy másik állatfaj került a vizsgálatok középpontjába, új meglátásokat, új esélyeket adhat a gyógyításban. Mintegy 10 évvel ezelőtt egérsejteken, Petri-csészében végzett kísérletek során az Edinburghi Egyetem kutatója, Anura Rambukkana azt figyelte meg, hogy a leprát okozó baktérium hatására a máj egy bizonyos sejtcsoportja átváltozott valamiféle őssejt jellegűvé. Azonban az efféle, Petri-csészében végzett kísérleteknél minden esetben kérdéses, hogy vajon élő szervezetben is ugyanez játszódik-e le?

A különféle orvosi-élettani felfedezéseknél nem mindegy, hogy mely jelenségek játszódnak le élő szervezetekben, illetve melyek sejttenyészeteken. A sejttenyészeteken végzett vizsgálatok, bár tudományosan rendkívül fontosak, alapot jelenthetnek későbbi eredményekhez, hosszabb távon adhatnak csak használható megoldást, ám igazán azok jelentősek, melyek az élő szervezetben is működnek.

A kutató leginkább azért szenvedett álmatlan éjszakáktól a felfedezését követően, mert nem értette a dolgot, ugyanis a leprabaktérium általában nem nagyon él meg egérben vagy más átlagos kísérleti állatban. Ekkor jutott eszébe, hogy a baktériumokat egy olyan intézménytől kapta, ahol kilencöves tatukat tartanak pont ezzel a céllal, bennük ugyanis vígan él ez a baktérium.

Az új kutatás, amelyet a Cell Reports Medicine szakfolyóirat tett közzé, megerősíti a sejttenyészet nyújtotta felfedezést: a leprával fertőzött tatuk mája harmadával nagyobb, mint a baktériumot nem hordozóké. A vizsgálatok szerint azonban nem összevissza nőttek a májsejtek, hanem az anatómiai sajátosságoknak megfelelően – csak épp az egyes lebenyek, sejtcsoportok alkotta szerkezetek több sejtből épültek fel.

A tatuk esetében semmi olyan károsodás nyomát nem találták a májon, akár hegesedés, akár tumor formájában, ami az embernél gyakori, és a máj működésének zavarával jár, sőt, a vizsgálatok alapján a tatuk megnagyobbodott mája kiválóan működik. További vizsgálatok feltárták, hogy a tatuk májának sejtjei is őssejtszerűvé váltak, s úgy viselkedett a máj, ahogyan az emberi embriók fejlődésben lévő mája.

A kutató szerint a leprabaktérium számára előnyösebb lehet a nagyobb máj, mert így nagyobbá válik a saját élőhelyük, de még rengeteg kérdést kell megválaszolni a jelenség kapcsán. Rambukkana azonban reménykedik abban, hogy ki lehet deríteni, milyen módszert használnak a leprabaktériumok a májnövekedés megújításához, és talán kifejleszthető ebből olyan, embereken is használható gyógymód, ami sokak számára az életet jelentheti.