Hatalmas méretű őskétéltűek

Az Eryops megacephalus és a Paracyclotosaurus davidi nevű, a Temnospondyli csoportba tartozó állatok a mai kétéltűek igen ősi, primitív rokonai (de nem közvetlen elődei) voltak, a karbon, a perm és a triász időszakokban éltek, majd jó 200 millió éves virágzást követően, mintegy 120 millió éve véglegesen eltűntek. Az Új-Dél-Walesi Egyetem kutatója, Lachlan Hart és társai a Palaeontology szakfolyóiratban számoltak be arról, miféle módon számították ki e rendkívül különös lények testtömegét.

A Termospondyli csoport tagjai egészen változatosak voltak. Egyes állatok aprók voltak, míg a rekorder a 9 méteresre nőtt, krokodil jellegű külsővel rendelkező fajuk volt. A mai kétéltűekhez hasonló fejlődési szakaszaik voltak, vagyis volt lárva (ebihal) stádiumuk is.

„Az állatok mérete számtalan szempontból fontos, befolyásolja, hogy mit ehettek, milyen hatásuk volt a környezetükre, hogyan mozogtak, vagy épp miként viselték el a hideget” – mondta Hart. „Épp ezért az őslénykutatókat érdeklik azok a lehetőségek, amelyekkel egy kihalt ősállat testtömegét ki lehet számítani, hisz ezzel többet tudhatnak meg arról, miként éltek.”

Az egyes állatok csontozata alapján készült digitális modellek segítették a testtömeg becslésére vonatkozó számításokat. Forrás: Palaeontology

Ez az ősi kétéltű csoport bolygónk két nagy kihalási hullámát is túlélte, ezért érdekes kérdés az is, miként voltak erre képesek, miféle alkalmazkodás segítette őket. Mivel nincsenek közvetlen leszármazottaik a mai kétéltűek körében, ezért a kutatóknak másképp kellett a modern megfelelőiket megkeresni. Bár a kérdéses ősállatok alkatilag a szalamandrákra hasonlítottak, a koponyájuk akkora volt, mint a krokodiloké. A kutatók 19 eltérő számítási módszert teszteltek végül, amelyek olyan mai állatokon alapultak, mint a Johnson-krokodil vagy a kínai óriás szalamandra. Abból indultak ki, ha testalkatában a Temnospondyli csoport tagjaira hasonlító, ma élő állatra helyes a számítás, akkor minden bizonnyal jónak kell lennie az ősi kétéltűekre is. Három dimenziós digitális modellek segítségével végül többféle ilyen, helyesnek tűnő becslési mód is született, amelyek szerint megkapták az eredményeket.

A most vizsgált állatok 1,8 méter hosszúra nőttek, az Eryops megacephalus perm időszaki amerikai, a Paracyclotosaurus davidi pedig triász időszaki ausztrál óriás volt. Ez utóbbi vízhez inkább kötött életmódú volt, és a kutatók számítása szerint 260 kiló körüli lehetett. A másik kissé szerényebb, 160 kilós állat volt.