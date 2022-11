Miként lehet elkerülni az időzónák átlépésével járó fáradtságot?

A jetlag angol szónak ugyan nincs magyar megfelelője, de aki sokat utazik, ennek ellenére is igen közelről ismeri. Amit a tavaszi-őszi óraállításkor is érzünk, a repülőutak során fokozottan jelentkezik, ekkor több időzónát is átlépünk, a szervezetünk a fényviszonyokhoz képest eltérő időben éhes vagy álmos, számolt be a nationalgeographic.com. Emiatt alszik el az ember ebéd közben, vagy szenved napokig alvászavartól egy távoli út során. Azonban, W. Chris Winter neurológus szerint, ha előre gondolunk rá és megtervezzük, akkor már az utazás előtt pár nappal elkezdhetünk alkalmazkodni, így nem a nyaralásunk felét rontja majd el az átállás. Megfelelő időben alkalmazott megvilágítás, jól időzített szundikálás, falatozás és némi koffein segítségével könnyebben beléphetünk az új időzónába.

Mi mással segíthetjük még az átállást?

Az alvómaszkot nemcsak otthon, hanem a repülőn is érdemes elővenni. Forrás: Pixabay