Békával együtt vált kővé a 125 millió éves raptor

A Scientific Reports folyóiratban publikált adatok szerint a kisebb és közepes termetű ragadozó dinók egy eddig ismeretlen faját fedezték fel a kínai Belső-Mongólia területén. A kb. 125 millió éve élt állat a híres Jehol-bióta tagja volt, és kiváló állapotban maradt fenn, ennek köszönhetően az emésztőrendszerébe is bepillanthattak a szakemberek. Ennek alapján kiderült, hogy a nem madár theropodák bélrendszerében nem voltak túl jelentős evolúciós változások.

Az állat egyes részletei, illetve a csontvázából készült vázlat (balra). Forrás: Scientific Reports

Az állat mintegy másfél méteres hosszúságú volt (farkával együtt), mellső végtagjai a hátsóknál jóval rövidebbre nőttek, középső ujjai voltak a leghosszabbak. A fennmaradt tollakat az állat háti oldalán és a farkán lehet megtalálni. Bár végeztek elektronmikroszkópos vizsgálatot ezeken, sajnos a tollak színét jelző melanoszómákat nem sikerült megtalálni.

A béka maradványa az “e” jelű részen található, a dinó hátsó lábánál, de sajnos nem sok látszik belőle a képen. A “d” jelű képrészen a tollak lenyomata látható. Forrás: Scientific Reports

A béka maradványait a dinó lába mellett fedezték fel. Az állat az alaktani jegyei és más fajokkal való összevetése alapján egyértelműen a Dromaeosauridae családba tartozik, e család számos ősmaradvánnyal képviseltette már magát a Jehol-bióta tagjai közt.

A Jehol-bióta őslénytani jelentősége többes: egyrészt számos ősi típusú, másrészt számos igen modern típusú állat maradványait is megtalálták, e terület egykor a dinók sokféleségének forrópontja lehetett. Az állati maradványokon túl a növények fejlődésének is igen fontos maradványaira bukkantak rá itt, így a legkorábbi zárvatermőkkel is találkozni lehet ebben a maradvány-együttesben. Az egykori tájban tavakat, mocsarakat, a tópartokat körbefogó nyitvatermők uralta erdőket találhattunk volna, de páfrányok, zsurlók, mohák is az élővilág részei voltak. A Jehol-bióta 133-120 millió évvel ezelőtti korszakot képvisel.