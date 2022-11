A tűzijáték káros hatása a madarakra

A Max Planck Állati Viselkedéskutató Intézet és a Holland Ökológiai Intézet szakemberei GPS nyomkövetőkkel felszerelt sarki ludakat vizsgáltak meg Németország, Hollandia és Dánia területén, az év végi durrogtatásos időszakban. 347 vadlúd szolgált adatokkal arról, hogy szilveszter este az állatok hirtelen elhagyták pihenőhelyeiket, s az emberlakta helyszínektől távolabbra vonultak. A szokásosnál 2 órával kevesebbet pihenő madarak hatalmas távolságra repültek, számos madár akár 500 kilométert is megtett megállás nélkül. Ez jóval nagyobb távolság volt, mint amit a tűzijátékozástól mentes éjjeleken megtettek.

A viselkedés azonban nemcsak szilveszter éjjelére változott meg, hanem az ezt követő időkre is, a ludak több időt töltöttek élelemkereséssel, és soha többé nem tértek vissza arra a helyre, ahonnan felriasztotta őket a durrogtatás.

Azokon a helyeken, ahol a szilveszteri tűzijátékozás kiegészül a bárki által szabadon megvásárolható pirotechnikai eszközök sok-sok órán át tartó (sőt, nem egyszer napokkal korábban, illegálisan megkezdett) durrogásával, a helyzet sokkal rosszabb, mint ott, ahol a csupán egyetlen központi, éjféli tűzijáték van.

A kép bal felső részén egy átlag december végi éjjel helyzetváltozásai láthatóak (a színek más lúdfajok), a pontok a pihenőhelyet jelzik). A nagy térképen a szilveszter éjjelén mért helyváltoztatások szerepelnek… Forrás: Conservations Letters

A szakemberek már jó egy évtizede végeztek különféle vizsgálatokat a madarak viselkedésével kapcsolatban, s ezekből ismer volt, hogy éjfélkor, a tűzijáték kezdetén csapatostól felrebbentek, az azonban eddig nem derült ki, hogy hosszabb távon mi is történik velük. A most ismertetett kutatásban a 347 lúd viselkedését szilveszter előtt és után 12-12 napon át követték, 8 egymást követő éven keresztül. Ezek mind vándorló madarak, és négy fajt képviseltek, amelyek a dán-német-holland területeken töltik a telet. A viselkedésükben bekövetkezett zavar szerint teljesen átalakult az érintett madarak telelése. Nemcsak távolabbra repültek a tűzijátékok helyétől, hanem nagyobb magasságban is repültek. „Egyes madarak több száz kilométert tettek meg egyetlen éjjel alatt, akkora távolságot, amekkorát csak a vándorlás ideje alatt tesznek meg normális esetben” – magyarázta Andrea Kölzsch, a Conservation Letters szakfolyóiratban közzé tett kutatási eredmények első szerzője.

Vadludak alkonyatkor Forrás: MPG / Gerhard Müskens

A mérések azt is feltárták, hogy a madarak nemcsak a hang- és fényhatásoktól menekültek, hanem attól a rengeteg káros anyagtól is, amit a tűzijátékok a levegőbe eregettek a felrobbantásuk során. A szállópor mennyisége a szilveszter éjjeli hatások miatt akár 650 százalékkal is megemelkedhet egy-egy helyszínen, a madarak pedig olyan helyeket kerestek, ahol tiszta volt a levegő.

A tűzijátékokkal nemcsak a színekért felelős különféle nehézfém-sókkal terheljük a környezetet, hanem rengeteg füsttel is. Ez főként hazánk téli, jellemzően anticiklonos helyzetében lehet kritikus a levegőminőségre nézve. A füst ez esetben szállóporként mérhető! Forrás: Pixabay

A 2020/21-es szilveszterről készült adatok voltak az utolsók a mostani felmérésben, s még ekkor, a járvány miatt igen korlátozottan végzett tűzijátékozásnak is jelentős hatása volt a madarakra. „Ez azt jelenti, hogy még egy kisebb tűzijáték is átalakítja a ludak viselkedését, csökkenti a túlélési esélyeiket, különösen a keményebb teleken. Épp ezért a madarak védelme érdekében szigorúan be kell tiltani a szabadidős tűzijátékokat a nemzeti parkok, madármenedékek közelében, s azokon a helyeken, ahol a madarak a téli pihenőjüket töltik” – tették hozzá a kutatók.