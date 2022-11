A vitorlázó madarak új drónokhoz adnak ötletet

A légkörünkben hatalmas energiák vannak, amelyeket bár ki is tudunk használni, számos esetben akadályt jelentenek technikai eszközeink számára. Ausztrál és angol kutatók a Journal of the Royal Society Interface folyóiratban közzé tett kutatásukban arra jutottak, hogy a jelenlegi drónjaink számos szempontból előnytelenek. Nagy az energiaigényük, nem túl hatékonyan működnek az akkumulátoraik, és ráadásul nem tudnak alkalmazkodni a széllökésekhez. Számos madár azonban pont ezt az időjárást használja ki ahhoz, hogy a szél energiáját a saját szárnyaira átemelve, a saját repülésére fordítva igen nagy hatékonysággal vitorlázhasson. A kutatók szerint építhetőek olyan speciális drónok, amelyek képesek a keselyűkhöz hasonlóan kihasználni a termikek adta lehetőséget, meglovagolják a szeleket, akár az sirályok, és vitorláznak, mint az albatroszok. Ráadásul a madarak jól boldogulnak zsúfolt városi környezetben és nyílt terepen is, ezt pedig a drónokkal is meg kellene valósítani.

A madarak röptéhez hasonló képességekkel felszerelt drón a környezet energetikai lehetőségeit kihasználva repülhetne. Forrás: Journal of the Royal Society Interface

A kutatók felmérték a madarak által különféle módokon hasznosított légköri energiákat, és arra jutottak, hogy nemcsak a speciális drónok, hanem a teljesen átlagosak is képesek lennének hasznosítani ezt az energiát. Ehhez szenzorokra, útvonaltervezésre és rugalmas szárnyakra lesz szükség. A számítások rámutattak, hogy a hatékony, a légköri energiákat kihasználni képes drónok működése elsősorban attól függ, hogy jókor legyenek a megfelelő helyen – ahol például a szél vagy a felszálló áramlatok energiát adhatnak a repüléshez.

A pontos tervezéshez az e módokon repülő madarak módszereinek még alaposabb megismerése vezet majd el.