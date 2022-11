A Mars egykori óceánja

Nem sokkal a Mars keletkezését követően, mintegy 4,5 milliárd évvel ezelőtt a bolygón elegendő víz lehetett ahhoz, hogy a felszínt 300 méter mély óceánnal borítsa be – állapította meg a Koppenhágai Egyetem által ismertetett nemzetközi kutatás. Az eredményeket a Science Advances folyóiratban publikálták.

Azzal a legtöbb bolygókutató egyetért, hogy egykor víz volt a Marson, azonban annak mennyiségéről erősen megoszlanak a vélemények. A dán kutatók és munkatársaik a Földön talált marsi eredetű meteoritokban mérhető krómizotópok arányait vizsgálták meg, ez ugyanis a bolygó keletkezését követően kialakult ősi kéreg tulajdonságaira utal. Ez alapján arra jutottak, hogy rengeteg becsapódás bombázta a vörös bolygót, s a becsapódó égitestek sok vizet hoztak magukkal.

A bolygó születését közvetlenül követően, annak megszilárdulása során az ősi alapanyagában lévő illó anyagok eltávoztak, így az eredeti vízkészlete is elszökött. A becsapódásokkal azonban később újabb vízkészletre tett szert. „A bolygó fejlődésének első százmillió éve során folyamatosan bombázták a vizet tartalmazó kisbolygók. Érdekesség az is, hogy ezek a becsapódó kisbolygók szerves molekulákat is magukkal hoztak, amelyek az élet szempontjából fontosak lehettek” – magyarázta Martin Bizzaro professzor, a kutatás egyik résztvevője. Ilyen molekulák például az aminosavak, amelyeket ma a földi élet alapvető építőköveiként ismerünk.

A kutatók azonban úgy vélik, a Mars már a Földnél is hamarabb válhatott az életre alkalmas bolygóvá. A szakemberek szerint az egész bolygót beboríthatta az ősi óceán, ami legalább 300 méter mély lehetett, de akár az egy kilométeres mélységet is elérhette. A Földön ugyanekkor még alig volt víz, feltehetően annak az ütközésnek hatására, amely a Holdunkat létrehozta, és kitakarította bolygónkról az élet legkorábbi lehetséges formáit. Emiatt is vélik úgy a szakemberek, hogy a Mars előbb válhatott az életre alkalmassá, mint a saját bolygónk.

A kutatók hozzátették, a Gale-kráterben (amelyet jó 10 éve már a Curiosity rover vizsgál) talált ősi üledékek könnyű szénizotópjai szintén azt jelzik, hogy ezek az anyagok a becsapódásokkal érkezhettek a Marsra. Ez természetesen még mindig nem bizonyítja, hogy volt is élet a vörös bolygón, de a víz és a szerves összetevők korai jelenléte alapján akár ez is elképzelhető.