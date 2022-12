Új ásványokat fedeztek fel egy meteoritban

Forrás: University of Alberta

Az El Ali nevet kapott meteoritra a helyben élő tevepásztorok már generációk óta emlékeztek, sőt, késeik élezéséhez használták is az énekeikben csak Alkonyat néven emlegetett követ, azonban a tudomány számára csak 2020-ban vált ismertté a létezése. A környéken opál is található, és a drágakő után kutató bányászok „fedezték fel” a különleges, a félsivatagi tájból kiálló, környezetétől igencsak elütő követ, amelyet azután megvizsgáltattak. Miután kiderült, hogy egy vasmeteoritról van szó, néhány dekányi mintát vizsgálati célokra kivágtak belőle, egy ilyen kis darabot kapott az Albertai Egyetem, ahol Kanada legnagyobb meteoritgyűjteménye található.

„Amikor új ásványra bukkansz, az mindig egyedi geológiai körülményeket jelent, az adott kőzet egyedi geokémiáját, olyasmit, ami minden eddig ismerttől különbözött” – magyarázta Chris Herd, az egyetem meteoritgyűjteményének kurátora. „Ettől is válik izgalmassá: ebben a meteoritban két ismeretlen, a tudomány számára új ásvány is van.”

A kutatócsoport egy 7 dekás darabot vizsgált meg, ezt azzal a céllal kapta az egyetem, hogy határozzák meg, milyen típusba tartozik a meteorit. A vizsgálatok során az eddigi két leírt ásvány mellett valószínűleg egy harmadikat is találtak, amelyről még nem bizonyosodtak meg a kutatók. Herd azonban megjegyezte, ha még több darabot kaphatnának a hatalmas meteoritból, biztos, hogy még több új ásványra is rábukkanhatnának. A meteorit csiszolata mutatja a jellegzetes Windmanstätten-mintázatot is.

A már leírt ásványok az elaliit és az elkinstantonit nevet kapták – az első a meteorit neve után, a második viszont a NASA fém-kisbolygóhoz, a Psyche-hez indítandó küldetésének vezető kutatója, Lindy Elkins-Tanton után született.

A meteoritban elektron-mikroszonda segítségével megtalált két új ásványt viszonylag könnyen tudták azonosítani a kutatók, mivel szintetikusan már előállították őket korábban, ám semmiféle természetes előfordulásukkal nem találkoztak eddig. Amellett, hogy az újonnan leírt ásványok a meteorit szülő égitestjéről, annak geológiai folyamatairól, sorsáról is árulkodik, az anyagtudományt is érdekelheti az ásványok gyakorlati haszna.

Az El Ali meteoritról azóta olyan híreket kaptak a kanadai szakemberek, hogy egy valószínűsített kínai vevő miatt Kínába szállították, így az még kérdéses, hogy bármiféle további tudományos vizsgálatra nyílhat-e a jövőben lehetőség.