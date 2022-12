Egyedülálló videósorozat az ELTE etológusainak mindennapjairól

Az ELTE évtizedek óta tartja vezető pozícióját a kutyaviselkedés területén, munkatársai több ERC és Lendület pályázatot is nyertek. Teljesítményükben fontos szerepe van annak, hogy sikeresen vonják be a hazai kutyatartókat a vizsgálataikba és az ismeretterjesztésre is nagy hangsúlyt helyeznek. Ennek jegyében készítették el a Viselkedésbiológia Nektek – Veletek című filmsorozatot, ami az etológia módszertanát és a tanszékhez tartozó Szenior Családi Kutya Programot, Alfa Generáció Labort, Neuroetológia és Lendület Társállat Kutatócsoportot mutatja be.



A kutyákon kívül más társállatfajokkal, sőt még gyerekekkel is találkozhatnak a nézők az átlagosan 16 perces részekben. A záró epizódban a tanszék alapítója, Csányi Vilmos és tanítványa, a jelenlegi tanszékvezető, Miklósi Ádám beszélgetnek arról, hogyan fejlődtek a kutatások. „Behívtam négy embert – Ádámot is – és mondtam, hogy válasszanak: el lehet menni vagy lehet velem kutyázni. Nagyon savanyú képet vágtak és mondták, hogy jó, akkor kutyázunk veled. Mondjam meg, hogyan? Mondom, fogalmam sincs. Így indult. És aztán kitaláltuk együtt” – meséli Csányi Vilmos.

Érdekesség, hogy a filmsorozat alkotói kutatók. Írói, ötlet- és házigazdái Bognár Zsófia doktorandusz és Lenkei Rita doktorjelölt, a vágó Bognár Zsófia, a hangmérnök Faragó Tamás vokalizációkutató, a vezető operatőr és zeneszerző Leéb Ádám, a felelős szerkesztő és több jelenet operatőre, Kubinyi Enikő Lendület kutatócsoport-vezető.

A hatrészes videósorozat mellett tudományos előadásokat is elérhetővé tettek a kutatók a Mecenatúra támogatásának köszönhetően. Az ELTE Etológia tanszék kutatói évek óta konferenciát is szerveznek azért, hogy a tanszék vizsgálataiban részt vett gazdák megismerhessék, milyen kutatási eredmények születtek a közreműködésükkel. Ezúttal a IX. Kutyaetológia konferencia 15 magyar és 16 angol nyelvű előadása került fel a netre, Temesi Andrea doktorjelölt szerkesztésében, Belépés csak kutyával címmel.