Csökkenthető a marhatrágya metánkibocsátása

A marhatrágya lebomlása közben rengeteg metán képződik, amelynek a mennyiségét akár 84 százalékkal is csökkentheti a Kaliforniai Egyetem (Merced) kutatóinak módszere. A szakemberek az úgynevezett bioszén (biochar) használatával érték el a hatalmas csökkenést.

A bioszén olyan, szerves anyagok (biomassza-hulladék) oxigénszegény környezetben való elizzításával keletkező anyag, amit talán a faszénhez lehet hasonlítani. Az anyagot évszázadok óta alkalmazzák számtalan módon, többek közt talajjavításra, de még a kérődzők eleségébe keverve is képes az állatok metánkibocsátását csökkenteni. Aktív szénhez hasonló tulajdonságai miatt a szennyvízkezelésben is kísérleteznek vele.

A kaliforniai kutatók most arra jutottak, ha a tejtermelő farmokon képződő marhatrágyához keverik a bioszenet, igen nagy mértékben csökkenthetik annak metánkibocsátását. A tejtermelés során keletkező trágya az állam teljes metánkibocsátásának negyedét adja, így ennek bármilyen csökkentésével nagy lépéseket tehetnek a klímacélok megvalósításáért.

Bioszén – a hulladékként keletkező biomassza oxigényszegény „elégetése” során jön létre. Ilyenkor valódi égés nem történik, de magas hőfokon átalakul az anyag. A folyamat nagyban hasonló ahhoz, ahogyan a faszenet a boksákban előállítják. Forrás: wikimedia commons

A tehenészetekben az istállók takarításakor keletkező, trágyával kevert szennyvizet nyílt tározókba vezetik, ahol aztán a szárazanyag felhalmozódik. Néhány farmer lefedi ezeket a tározókat és befogja a képződő metánt, amelyet aztán elégetve áram előállításához használ, de ez a ritkább eset. A legtöbbször a vízből közvetlenül a légkörbe jut a metán, s a szilárd anyagok, amelyek felhalmozódnak, további metánkibocsátókká válnak. Ezeket az anyagokat (gyakorlatilag egy félig lebomlott marhatrágyát) általában szétterítik a talajon, vagy nagy halmokat raknak belőlük, s eközben folyamatosan szabadul fel a metán. A bioszén kis mennyiségű hozzáadásával is megváltoztak a lejátszódó folyamatok: az anyag magába szívta a keletkező gázokat, segítette a mikroorganizmusok munkáját, valamint az így keletkező trágyával a talajjavítás is hatékonyabbá vált. A bioszenes komposztálást a kaliforniai kutatók egy szállítható eszköz kifejlesztésével is szeretnék segíteni, amellyel a kisebb farmokra is elvihetik a módszerüket. A bioszénnel kezelt marhatrágyát aztán a farmerek akár saját maguk is felhasználhatják földjeiken, akár el is adhatják.

A bioszén a talajban se bomlik le, vagyis nem válik másodlagos üvegházgáz-kibocsátóvá néhány év múltán, sőt, a segítségével jelentősen csökkenthető a kibocsátás.