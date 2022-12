Hajba zárt traumák

Kanadai, brit és líbiai kutatók közös munkájából nemrégiben kiderült, hogy a hajszálakba beépült kortizol nevű stresszhormon mennyisége tükrözi a gyerekeket ért háborús traumákat. A kutatócsoport a Molecular Psychology szakfolyóiratban mutatta be azt a vizsgálatát, amellyel menekülttáborokban élő szíriai gyerekek és kamaszok (6-18 évesek) traumás állapotának jeleit tárták fel.

A mérések során a hajban felhalmozódott kortizol mennyiségét vizsgálták. Ez a hormon stressz hatására nagyobb mennyiségben képződik, és a hajszálainkba beépül, a haj vizsgálatával tehát visszamenőleg feltárható, milyen szinten állt az ember szervezetében ez az anyag. A kutatók arra jutottak, hogy a gyerekek, különösen a lányok esetében a háborús helyzet megtapasztalása igen nagy mértékben növelte a poszttraumás stressz szindróma (PTSD) kialakulását.

„Világszerte egyre nagyobb a háborúk, fegyveres konfliktusok miatt otthonukból elmenekült emberek száma, s nagy részük gyerek vagy kamasz. A kutatási eredmény kiemeli, mennyire fontos lenne kezelni őket az átélt trauma miatt. Azt is kiderítettük, hogy a traumának kitett gyerekekben, kamaszokban hosszú távú átalakulások következnek be mind élettani, mind pszichés szinten” – magyarázta Dr. Michael J Rieder, a Nyugat-Ontariói Egyetem kutatója, a vizsgálatok egyik résztvevője. Ezen az egyetemen működik a világ egyik legjobb laborja, amelyben a hajszálak vizsgálatára összpontosítanak, és már korábban is részt vettek hasonló, nemzetközi szintű kutatásokban.

A háborús traumát átélt kamaszok átlag 40 százalékkal nagyobb eséllyel váltak PTSD-beteggé, ám a lányok esetében ez a szám már 62,7 százalékos növekedést mutatott – békés környezetben élő kortársaikhoz képest. A legnagyobb veszélynek a 12 éves kor körüli, s kicsit idősebb gyerekek vannak kitéve, mivel a kamaszkorban az embert érő traumák hosszú távú egészségügyi hatással járhatnak. Az ennél fiatalabb gyerekek egy kicsit jobb eséllyel vészelik át a háborús traumákat.