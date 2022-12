Tényleg a hideghez köthető a megfázás?

Nem véletlenül nevezik közös néven gyakran csak megfázásnak azokat a felső légúti betegségeket, amelyek általában valamilyen vírus hatására, a hidegebb évszakban fokozottan terjednek, de ezek közé tartozik az influenza, vagy a covid is. Egy újonnan közzé tett kutatási eredmény megmagyarázza, hogy milyen, az immunrendszert érintő folyamat áll a háttérben, számolt be a Massachusettsi Szem- és Fülklinika, amelynek kutatóihoz kötődik a felfedezés.

„A korábbi nézetek szerint az influenza és a megfázás azért válik gyakoribbá a téli félévben, mert ilyenkor az emberek többet vannak beltéren, s a vírusok így könnyebben terjednek” – magyarázta Benjamin S. Bleier, a tanulmány rangidős szerzője, a klinika Fül- Orr- Gégészeti Kutatóintézet igazgatója. A kutatás ehelyett biológiai okot talált ezen évszakos halmozódás hátterében.

Az orrunk az első védvonal, itt találkozik szervezetünk a külvilággal legelőször, így ez a kórokozók behatolási pontja is. A bejutó kórokozók egyre beljebb jutva elérik a felső légutainkat, ahol már képesek megbetegedést okozni, megfertőzve a sejtjeinket. Az orrunk elejében lévő sejtek azonban, észlelve a kórokozót, elkezdenek nyálkát termelni, amelynek részint mikrobaellenes tulajdonságai vannak – korábbi kutatásban baktériumok esetén ezt már sikerült kimutatni. Most azonban arra voltak kíváncsiak a szakemberek, hogy vajon a megfázásos betegségeket okozó vírusokra is igaz lehet-e ez a típusú immunválasz.

Kísérletekből kiderült, hogy a közönséges náthavírusok típusai is kiváltanak nyálkatermeléssel járó választ e sejtekből, ám más módon, mint a baktériumok. A nyálkával telt cseppecskék csaliként szolgáltak a vírusok számára, olyan receptorokat tartalmaztak, amelyekhez a vírus hozzá tudott kapcsolódni ahelyett, hogy a sejtekhez kapcsolódott volna. A kísérletek során a hőmérsékletet csökkentve azonban kiderült, hogy a hűtés hatására közel felére esett vissza a kiválasztódó nyálkacseppek mennyisége, és azok vírusellenes hatása is romlott.

A kutatók gyakorlatilag egy új immunfolyamatot fedeztek fel, és azt is, hogy az orrunk ezen védekezőképességét valóban gyengíti a hideg idő. A felfedezés új megelőzési és terápiás lehetőségeket is hordoz, készülhetnek majd olyan orrsprék, amelyekkel fokozni lehet az orr saját védekezőképességét, például a nyálkacseppekben lévő csalik számát növelve.