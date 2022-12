Megtalálták a legutolsó tasman tigris maradványait

A hobarti állatkertben élt tasman tigrist (Thylacinus cynocephalus) mindannyian jól ismerjük, ám a maradványainak sorsa eleddig rejtély volt. Azonban a preparált bőrét és csontmaradványait egy tasman múzeum raktárából nemrégiben sikerült előkeríteni. Egy eddig nyilvánosságra nem került, 1936-37-es preparátori jelentésből arra jutottak a múzeum gyűjteményének kezelői, hogy a legutolsó egyed csontjai náluk vannak, ám muszáj darabonként átböngészni a teljes raktárat, mert senki se tudta, melyik maradványok ezek. Némi nyomozással rátaláltak a dokumentumban leírt tasman tigris csontjaira és preparált bőrére is, s a vizsgálatok során sikerült igazolni, hogy ezek valóban a legutolsó ismert példány maradványai lehetnek, számolt be a Tasmaniai Múzeum és Művészeti Galéria (TMAG) híre. Az is kiderült a kutatásból, hogy a fotókon és filmen is megörökített, s világszerte az utolsóként ismert egyed valójában az utolsó előtti volt!

A valóban utolsó egyed koponyája Forrás: TMAG

A történet úgy kezdődött, hogy 1936 májusában Elias Churchill vadcsapdázó fogta el az idősebb nőstény tasman tigrist, és eladta a hobarti Beaumaris Állatkertnek (ez volt az otthona a faj eddig utolsónak tartott egyedének is). Azonban az adásvételt nem dokumentálták hivatalosan, mivel ekkor már illegális volt a csapdázás azon fajtája, amellyel Churchill is foglalkozott, s az eladót így súlyosan megbírságolhatták volna. „Az állat még élt pár hónapot, majd maradványai átkerültek a TMAG-hez” – mondta Dr. Robert Paddle, aki a vizsgálatokat vezette. Az utolsó tasman tigris 1936. szeptember 7-én éjjel pusztult el – ez a nap ma Ausztráliában a veszélyeztetett fajok napja.

Az alábbi (utólag színessé tett) videón az állat utolsó előttiként elpusztult képviselője látható, a róla fennmaradt felvételeket mindannyian jól ismerjük.

A maradványok közt van az állat preparált bőre, és a csontozatát is kikészítette a preparátor. A.W.G. Powell egykori múzeumpedagógus úgy rendezte el a preparált csontokat, hogy azok a múzeum akkoriban újonnan létrehozott oktatási célú gyűjteményének használható részei lehessenek. A bőr cserzését követően lapítva preparálta a múzeum szakembere, így az könnyen szállítható is volt – iskolákba vitték bemutatni, ahol a tasmaniai erszényes állatvilágról oktatták a gyerekeket.

A felfedezett maradványok most a múzeum kiállítási tárgyai közé kerültek, ahol a múzeum látogatói megnézhetik a valóban legutolsó tasman tigrist. A felfedezésről és a történetről hamarosan egy hivatalos tanulmány is napvilágot lát majd az Australian Zoologist folyóiratban.