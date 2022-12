Hogyan lesz a bitcoinból tulipán?

A bitcoin bányászat hatalmas energiaigényű, és rengeteg hő keletkezik a szerverek üzemeltetése okán, e hőt egy élelmes holland vállalkozó virágtermesztésre fordítja, számolt be a TechXplore. A hő okos felhasználásával rengeteg energiát lehet megtakarítani, erre jött rá Bert de Groot, aki bitcoin-üzletember, és aki összeállt egy virágtermesztővel, Rotterdam közelében.

A szerverek a hatalmas számítási igény miatt rengeteg hőt termelnek, így ezeket hűteni kell ahhoz, hogy ne forrósodjanak túl. Az elvont hővel viszont fűteni is lehet, s ennek a jelenlegi energiaárak mellett már jelentős megtakarítás lehet a végeredménye, csak meg kell találni, kinek van szüksége a hőre.

A melegházi növénytermesztésben professzionális Hollandiánál nem is lehetett volna jobb helyszínt találni arra, hogy a kriptovaluta-ipar elképesztően nagy energiaigényét részint zöldebbé tegyék az újrafelhasználással, s olcsóbbá a melegházak fűtését. De Groot 2022 elején indította be ez irányú üzletét, és már 17 üzleti partnere van a keletkezett hő felhasználására, köztük raktárak, éttermek, így a tulipántermesztés is tökéletesen illik ebbe a sorba.

A tulipántermesztővel kiépített kapcsolat során elhelyezték a szervereket annak üvegházainál, a beáramló levegő 20 Celsius-fokot biztosít a tulipánoknak. A melegházat így nem kell földgáz felhasználásával fűteni.

Míg számos holland kertészeti vállalkozás idén leállt a termesztéssel, sok csődbe is ment az energiaárak miatt, így a különös megoldás nemcsak környezetbarát, de az iparágat is életben tarthatja.