Hogyan élheti túl a kávétermesztés a változó klímát?

Számos próbálkozás van a kávétermesztés megóvására, mivel a klímaváltozás több hatása is veszélyezteti azt. Egy új elképzelés szerint egy elhanyagolt kávéfajhoz kellene visszanyúlni.

Jelenleg a világ kávétermelésének elsöprő többségét a közkedvelt arabica és robusta típusok (Coffea arabica és Coffea canephora kávéfajok) adják, nem egészen 1 százalék egy harmadik faj, a Caffea liberica aránya. Ez utóbbi faj kissé eltérő ízvilága miatt a tömegtermelésbe sose került bele, ám néhány országban ez a kedveltebb típus. A liberica vagy libériai kávé jóval nagyobb termésű (2 cm hosszúak, 1,2 centi szélesek a kávébabok) a közismert típusoknál, a gyümölcshúsa vastagabb, és a faj sokkal ellenállóbb a változékony klímával szemben.

A libériai kávé babja (a nagy méretűek) összehasonlítva más kávéfajok babjaival Forrás: Wikimedia Commons

A faj néhány éve kezdett újra erőre kapni, s elkezdett újra nőni a népszerűsége, egyre több termelő fogott bele a termesztésébe. A világon 124 kávéfaj él, többségében a trópusi Afrika, Ausztrália és Ázsia területén, ezek közel fele maga is veszélyeztetett a klíma átalakulása miatt, ám olyan elképzelés is van, hogy lehetne a segítségükkel javítani a meglévő változatok klímatűrését. Az azonban gyakran több évtizedes folyamat, mire egy-egy újonnan nemesített fajtát termelésbe lehet vonni.

A libériai kávé virága Forrás: inaturalist

A Nature Plants folyóiratban a libériai kávé lehetséges jövőbeli lehetőségeit járta körül egy kutatócsoport. A Coffea liberica számos változattal rendelkezik, ezek közül az excelsa nevűt tartják érdemesnek arra a kutatók, hogy nagyobb mennyiségben beléphessen a globális piacra. A kutatók számos délkelet-ázsiai országban, illetve afrikai helyszíneken is megvizsgálták, hogyan teljesített a libériai kávé, és arra jutottak, hogy mind a szárazságtűrése, mind a termesztési helyre vonatkozó igényei kedvezőbbek a ma tömegesen termelt két fajnál. Jelenleg a kávétermesztők egyre magasabb hegyi környezetbe kényszerülnek a termesztett változatok igényei miatt, ezzel nem egyszer a hegyi erdők élővilágát is veszélyezteti az ültetvénnyé alakítás, ám a libériai kávé síkvidéken is jól terem. A libériai kávé excelsa változata sok esetben felülmúlja termésmennyiségében is a legkedveltebb arabica típust, és ellenáll azoknak a kávét veszélyeztető betegségeknek, amelyek a klasszikus változatokat megtizedelik.

A kutatók szerint komolyabban kellene ezzel a fajjal foglalkozni világszinten, mert segítségével megelőzhető az a terméskiesés, amelyre a klímaváltozás miatt a kávétermesztők és a piac számítanak.