Valószínűleg befejeződött az InSight Mars-szonda küldetése

Az InSight szonda napelemmel működött, és a rárakódott por miatt a napelemei hosszú hónapok óta igen kevés áramot tudtak csak előállítani. A nyári állapota alapján a becslések szerint késő ősszel, de legkésőbb decemberben eljut arra a szintre, amikor az áramtermelése már nem lesz elegendő a működéshez. A lehető legtöbbet hozták ki az irányítók a szondából, ám 2022. december 18-án már nem válaszolt a földi rádiójelre. Utolsó fotóit december 11-én készítette és küldte a Földre, azóta már nem volt elegendő energiája ahhoz, hogy újabbakat küldjön haza. Apróbb eltérések lehetnek a rendkívül poros napelemek által begyűjtött energia mennyiségében, de kiugrásra nem számíthatunk, ezzel pedig már nem marad elég elektromos áram a szonda életben tartásához.

A NASA szakemberei ugyan megpróbálják még néhányszor felvenni vele a rádiókapcsolatot, de biztosak lehetünk benne: a szonda hosszúra nyúlt szolgálati ideje lejárt.

A szonda legsikeresebb tevékenysége a marsrengések mérése volt, ezekből már eddig is rengeteg tudományos publikáció született, és valószínűleg még fog a jövőben is, ahogy minden jelentős küldetésnél hosszú éveken át tart az adatok feldolgozása, elemzése.

Vízjég, ahol senki se számított rá: az InSight érzékelte a meteorit becsapódását, amelynek hatására láthatóvá vált a jég. Forrás: NASA

Emellett fény derült a Mars belső szerkezetének részleteire is, annak ellenére, hogy a szonda mélyfúrója, a Vakond nem tudott a tervezett talajmélységbe hatolni, így a hőáramlási mérésekre végül nem kerülhetett sor. A szonda detektálta egy, a Mars felszínén becsapódó meteorit keltette rezgéseket is, a becsapódás helyét a Mars körül keringő MRO szonda megtalálta, s kiderült, hogy a talajban lévő jég is szabaddá vált a becsapódáskor. Ha az InSight nem rögzítette volna a becsapódást, nem derült volna fény a jégréteg jelenlétére sem, így közvetve ez is az InSight felfedezése. Az Insight nemcsak folyamatos időjárási méréseket végzett, hanem számos meteorológiai jelenséget is megfigyelt, a porforgatagok mellett felhőzetet, annak változásait is rögzítették kamerái.

A szonda eredetileg tervezett 2 éves küldetése több mint 4 évig tartott, utoljára 2022. december 15-én tudott kommunikálni a szondával a NASA irányító csapata. Köszönjük InSight, köszönjük NASA!