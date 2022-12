Újrahasznosított beton segíthet majd Ukrajna újjáépítésében

A beton újrahasznosíthatósága nemcsak háborús helyzetekben fontos kérdés, hiszen olyan anyagról van szó, amit világszerte hatalmas mennyiségben állítunk elő, és az építmények felújításakor sok törmelék keletkezik a régi betonszerkezetekből. Vjacseszlav Trojan betonra szakosodott vegyészmérnök-professzor a háború kezdetén feleségével és négy gyerekével elhagyta Kijevet, és a Zürichi Műszaki Egyetemen talált munkát. Bár akkor még abban bíztak, hogy a háború nem tart soká és visszatérhetnek, az élet azonban másképp döntött. A professzor 20 éve különféle betontípusok fejlesztésével foglalkozott, többek közt vasúti sínek alapjához, illetve a sérült csernobili erőműhöz is tervezett speciális betont. Zürichben vendégprofesszori állást kapott, két helyi betonspecialista mellett, és nemrégiben publikálta kutatási eredményét az újrahasznosított betonról.

Az újrahasznosított betonban az aggregátum (a murva vagy sóder) helyét 50 százalékban ki lehet váltani korábban használt beton törmelékével, a jelenlegi építészeti szabványok szerint. Trojan úgy véli, az újrahasznosításnak hatalmas szerepe lehet majd a szétlőtt épületek és infrastruktúra újjáépítésekor, s a tanulmányban ennek részleteiről számolt be kutatótársaival.

Ukrajnában is rengeteg panelház volt, ezek lerombolásával hatalmas mennyiségű betontörmelék keletkezett. Forrás: ETH Zürich

A beton újrahasznosíthatósága a körkörös gazdaság szempontjából is fontos lehetőség, bár az újrahasznosított betonba is ugyanannyi cement kell, mint a frissbe, így a szénlábnyomot nem lehet lényegesen csökkenteni, ám anyagtakarékosságra kiválóan alkalmas. A lerombolt épületek anyaga speciális építőanyag-hulladéklerakókba kerül, ha viszont a betont újrahasznosítják, ez elkerülhető, emellett csökkenthető a sóder- és murvabányászat is.

Ukrajna újjáépítése során egyszerűbb lesz a helyben már ott lévő betontörmeléket használni, mint igen nagy mennyiségű új murvát, sódert szállítani mindenhova, így nemcsak gyorsabbá válhat az építési munka, hanem a szállítási költségek is jelentősen csökkenthetőek.

Az újrahasznosított beton felépítése (összevetve az új betonéval) Forrás: ETH Zürich

A kutató a tanulmányban azokat a módszereket is leírta, amelyekkel csökkenteni lehet az újrahasznosított beton előnytelen tulajdonságait, így például a korábbi beton cementanyagát elő kell nedvesíteni a felhasználást megelőzően, s így nem fog könnyebben repedezni a beton.

Ukrajnában jelenleg nincs újrahasznosított beton, ezzel szemben Svájc vezető helyen áll Európában a 18 százalékos újrahasznosításával. Trojan, amellett, hogy Svájcban kidolgozhatta hazája számára a lehetőséget, oktató videókat is készített, amelyeket ukrán nyelven elmagyarázza a betonkészítés és újrahasznosítás folyamatait, s bízik abban, hogy ezek segítségével a fiatal szakemberek és az építőipar is kedvet kap majd a módszer használatához, mire sor kerülhet az újjáépítésre.