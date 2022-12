Hangosabban hallgatnak zenét, akik maguk is zenélnek

A Manchesteri Egyetem halláskutató szakemberei a PLOS One folyóiratban bemutatott kutatásaikban zenész és nem zenész alanyok által hallgatott zene hangerejét hasonlították össze, az alanyok maguk állíthatták be a számukra kedvezőnek tartott hangerőt. A kutatásban összesen 34 fő hangerővel kapcsolatos preferenciáját vizsgálták, 17 fő nem zenész és 17 fő rock- és dzsessz-zenész alany vett részt a felmérésben. Mindkét csoport 20-40 éves korosztályból került ki, és hallásvizsgálatuk alapján egészséges hallásúak voltak. Minden alany összesen hat, egy-egy percnyi zenerészletet hallgatott (a Led Zeppelintől Beethovenig), és közben maguk állították be az egyes részleteknél a számukra kívánatos hangerőt. Az egyes alanyok esetében azt is felmérték, a hétköznapi életükben mennyire zajos környezetben élnek.

Nem meglepő módon mindenki hangosabban hallgatta azt a műfajt, amelyet egyébként jobban kedvelt. Azonban általában elmondható volt, hogy a zenészek átlag 11 decibellel hangosabban hallgattak zenét, mint a nem zenészek, és szintén nem meglepő módon a zenészek zajosabb környezetről számoltak be, mint a többiek.

Mivel klinikai szempontból egészséges hallásúak voltak az alanyok, a szakemberek szerint nem az állhat a háttérben, hogy a zenész egyszerűen nem jól hallott, és ezért tekerte fel a hangerőt. Korábbi kutatások kimutatták már, hogy a zenészek agya eltér a nem zenészekétől, és az érzékszervi jelfeldolgozás mellett a zene keltette érzelmi hatásokban is más, mint az átlagemberé, így feltehetően ehhez köthető a tapasztalt különbség.

Fontos megjegyezni, hogy csupán 34 alanyt vizsgáltak, ami meglehetősen kevés, ráadásul csak könnyűzenei műfajokat űzők voltak a zenészek közt, s azt maguk a kutatók is megjegyezték, hogy a téma további vizsgálatokat igényel.