Milyenek a betartható újévi fogadalmak?

A MedicalXpress egészségügyi hírportál az újévi fogadalmak kapcsán John Norcross pszichológus professzor és Dr. Rebecca Brendel pszichiáter kutató tanácsaival igyekszik segíteni olvasóit, ezeket érdemes megszívlelnünk! A szakemberek szerint a sikeres újévi fogadkozás titka az, hogy helyesen válasszuk meg, mit szeretnénk elérni, ellenkező esetben elkeseredetté, frusztrálttá válunk a be nem tartott, be nem tartható fogadalmunk miatt. A rosszul választott cél egyenes út lehet a katasztrófa felé. Az újévi fogadalmak negyede nem tart ki egyetlen hétnél tovább, egy hónapot követően a fogadkozók fele feladja, azonban nem lehetetlen jól véghez vinni, amit eltervezünk.

Realisztikus célokat tűzzünk ki magunk elé!

A legjobb, ha a jelen életvitelünket számba vesszük és tudatosan választjuk ki azokat a részleteket, amelyekben van esély változtatni. Az apró változtatások sokkal jobban elérhetőek, mint a nagy, radikális átalakulás. A változás folyamatára koncentráljunk, ne a tökéletességre!

A kutatók az angol SMART, vagyis eszes jelentésű betűszóval jellemezték a helyes fogadalmat, a betűszót a specifikus, mérhető, elérhető, reális, időhöz kötött kifejezésekből állították össze. Ha lebontjuk kisebb, könnyebben megtehető lépésekre a fő célunkat, sokkal könnyebben elvezethet a nagyobb célunkhoz is.

Ha például valaki soha életében nem sportolt, ne akarjon az új évben minden nap kocogni, elég, ha azt határozza el, hogy hetente egyszer-kétszer kocog, s máris egy elérhetőbb célt tűzött maga elé. Ha ez megvan, máris gazdagodott egy sikerélménnyel, s bármikor növelni lehet majd a testmozgással töltött időt, vagy a távolságokat. Fontos, hogy a változás pozitív hatással járhasson! A kutatók szerint nagyon hasznos, ha naplót vezetünk ezekről az apróbb változásokról, s így könnyebb lesz észrevenni, mit csinálunk helyesen, vagy mit kell másképp tennünk.

Saját magunk, és ne mások elvárása miatt akarjunk változni!

Közkedvelt cél, hogy az új évben lefogyunk: ezt a magunk egészsége érdekében akarjuk elérni, és ne azért, hogy a közelgő érettségi találkozón a többiek irigykedjenek. A tapasztalatok szerint az emberek sokkal sikeresebbek azokban a célokban, amelyeket belső motiváció hajt, szemben a külső elvárások elérésével.

Fontos, hogy miként tekintünk az átélt változásokra. Ha például a kocogástól izomlázunk lesz, azt meg lehet élni negatívumként is, de úgy is, hogy jól csináltunk valamit, hisz a sport miatti változások jele az izomláz. Szintén segítséget adhat az, ha a fogadalmunk megvalósításában egy jó barát, vagy valaki, akiben megbízunk, részt vesz velünk együtt. A kocogás is könnyebb, ha egy barátunkkal együtt indulunk neki, nemcsak inspiráljuk egymást, de egyúttal társaság iránti igényeinket is kielégítjük.

Tartsuk szem előtt azt, hogy nem kell tökéletességre törekednünk, elegendő, ha igyekszünk jók lenni. Ha csakis a tökéleteset fogadjuk el, akkor sokkal könnyebben adjuk fel félúton, holott egyetlen botlás nem jelenti azt, hogy el is buktunk. Azonban, ha valami elsőre nem sikerül tökéletesen, a próbálkozás önmagában is sikernek tekinthető, s erőt ad az újabb lépésekhez.

Ne feledjük, a változás egy folyamat, nem pedig egyetlen ugrás!