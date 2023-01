Az űrhajósoknak is egészségesebb étrend járna

A Scientific Reports folyóiratban számolt be egy nemzetközi kutatócsoport arról, hogy az egészséges élettani funkciókhoz az űrhajósoknak több zöldséget, gyümölcsöt és halat kellene enni. A kutatócsoport ezúttal nem a világűrben dolgozó űrhajósokkal, hanem egy földi, HERA nevű űrutazást szimuláló létesítményben, 45 napos, űrhajós jellegű életmódra vállalkozó alanyok segítségével végzett kutatásokat. E kutatások során kétféle típusú étrenden élhettek az alanyok: vagy a ma a Nemzetközi Űrállomáson fogyasztott étrendet kapták, vagy ennél gazdagabb „javított” űrhajós étrendet. Ez utóbbi esetében a standard (tápérték szempontból egészséges) étrend helyett napi minimum hat adag gyümölcs és zöldség járt, naponta kétszer kaptak flavonidokban gazdag ételt, s hetente kétszer kaptak halat, heti 5 alkalommal paradicsomban gazdag ételt ehettek, s emellett számos mikrotápanyag is került az alanyok élelmébe.

Friss zöldséget és gyümölcsöt csak néhány havonta, a szállítóűrhajók érkezésekor ehetnek az Űrállomáson szolgálók. Forrás: NASA

A kísérletek során az összesen 16 fő vér-, nyál-, széklet- és vizeletmintáinak elemzésével tárták fel az élettani hatásokat, amellett, hogy az alanyok viselkedését is vizsgálták a virtuális űrutazás során.

Arra jutottak, hogy a javított étrenden tartott űrhajósok nemcsak egészségesebb laborértékeket produkáltak, stabilabb volt a bélmikrobiomjuk, de alacsonyabb volt például a stressz-szintjük is, javult a kognitív és figyelmi teljesítményük.

Azonban a kutatók szerint fontos lenne valós űrbéli helyzetben is tesztelni a javított étrend hatásait, s emellett a most vizsgáltnál több résztvevővel is meg kellene ismételni ezeket. Jelenleg az űrhajósok csak igen ritkán jutnak friss zöldséghez és gyümölcshöz, de a jövőben az űrbéli zöldségtermesztés megoldást jelenthet majd e problémára.