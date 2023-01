Üvegbékák különleges képessége

Egy korábbi cikkben már beszámoltunk a Science folyóiratban közzé tett tanulmányról, mely szerint az üvegbéka vörösvérsejtjeit a májában rejti el. Most az MTI által közzétett fotókon meg is nézhetjük e különleges állatot. Carlos Taboada, a Duke Egyetem biológusa, a tanulmány társszerzője szerint a véralvadásgátló gyógyszerek fejlesztésében lehet jelentősége, ha tovább tanulmányozzák az üvegbékák ezen képességét. Az ugyanis továbbra is rejtély, hogyan élik túl a békák a vörösvérsejtek „elrejtését". Az átlátszóság a vízi állatok körében gyakori álcázási forma, de a szárazföldön ritka.